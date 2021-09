VIDEO: Gemelas israelíes unidas por la cabeza fueron separadas después de una cirugía de 12 horas

Unas gemelas israelíes de un año que habían nacido unidas por la cabeza fueron finalmente separadas después de una complicada cirugía que duró 12 horas.

Estas hermanas a las que aún no se les han revelado los nombres tuvieron que someterse a una operación se realizó en el Centro Médico Soroka, ubicado en Beersheba, Israel.

Mediante un comunicado publicado el domingo, el hospital informó que la separación se realizó mediante un “raro” y complicado proceso que tuvo un final feliz, y ahora podrán verse frente a frente por primera vez desde su nacimiento en agosto de 2020.

“Esta es una operación rara y compleja realizada hasta ahora en el mundo solo unas 20 veces, y por primera vez en Israel”, reveló Mickey Gideon, director de neurocirugía pediátrica en el Centro Médico Soroka.

Gideon resaltó que operaciones en este tipo de circunstancias solo hace reforzar el “sentido de misión que nos hizo a todos médicos”; sin embargo, se vieron expuestos a un proceso que conllevará un proceso de recuperación delicado, y avizoró que serán “días críticos” mientras esto ocurre.

El camino hacia la operación inició hace algunos meses, cuando se les introdujo expansores de piel y tejidos debajo del cuero cabelludo a las niñas, esto para estirar la piel y permitir a los cirujanos cerrar el cuero cabelludo después que la separación se haya concretado. Miembros del personal estaban en cuidado con las gemelas para prepararlas para la cirugía, expresó el hospital.

Se necesitó para esta operación modelos 3D y el aporte de tecnología de realidad virtual, en un intenso proceso en el que se involucraron 50 miembros del hospital Soroka, informó ABC7.

For the first time in #Israel, Soroka team performed a rare operation separating one-year-old #conjoined twins💙💚

“This is a very rare operation, performed so far in the world only about 20 times,” said Dr. Mickey Gideon, Director of #Pediatric #Neurosurgery at Soroka. pic.twitter.com/W5w9XHvQC7

— SorokaFriends (@SorokaFriends) September 6, 2021