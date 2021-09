Injusticia histórica en Nueva York: estuvo 33 años preso por error, demandó y ahora recibirá $16 millones de dólares

Keith Bush, un hombre condenado injustamente que pasó 33 años tras las rejas acusado de apuñalar y estrangular a una adolescente, llegó a un acuerdo de compensación de $16 millones de dólares, anunció el viernes el ejecutivo del condado Suffolk (NY), Steve Bellone.

Bush, hoy de 64 años, fue condenado por el asesinato de Sherese Watson en 1975 en North Bellport (Long Island), y su exoneración se produjo 44 años después de su arresto, lo que lo convierte en el caso de homicidio más prolongado en ser anulado en la historia del estado Nueva York y uno de los más largos en todo EE.UU.

El sentenciado presentó una demanda contra el condado Suffolk en 2019 después de que un juez retirara todos los cargos y su condición de delincuente sexual registrado. “Hubo algo que me impulsó a seguir luchando”, dice ahora Bush, quien era un adolescente de 17 años en Bellport High School en el momento del asesinato y pasó más de la mitad de su vida en prisión.

I am proud to say I worked on this case years ago to help clear Keith Bush. ‘ No One Would Listen’: Cleared of Murder, After 33 Years in Prison – The New York Times https://t.co/37l3Iqedg9

— Sunny Hostin (@sunny) May 23, 2019