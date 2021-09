Tras postularse a la presidencia y la alcaldía de Nueva York, Andrew Yang ya no es demócrata y fundará un nuevo partido

Andrew Yang, empresario neoyorquino que participó y perdió en las primarias demócratas para la presidencia (2020) y al alcaldía de Nueva York (2021), se va de ese partido para fundar otro.

La decisión de Yang fue reportada ayer por primera vez por Politico. No quedó claro de inmediato cómo se llamará el nuevo partido ni a qué cargos aspirará desde allí en unas próximas elecciones. El empresario tecnológico hijo de inmigrantes taiwaneses no ha emitido comentarios, pero dejó ver que estaba “Emocionado” en aparente respuesta al informe inicial de la noticia en Twitter.

Por varios meses de este año Yang lideró las encuestas en las primarias demócratas y se perfilaba como el próximo alcalde de Nueva York, pero su liderazgo se fue desmoronando, hasta quedar en 4to lugar. Cuando admitió la derrota reconoció ante sus seguidores que “había tantas cosas sobre la ciudad de Nueva York que no sabía”.

A sus 46 años, el nuevo libro de Yang, “Adelante: notas sobre el futuro de nuestra democracia”, se publicará en inglés el 5 de octubre. Se anuncia como “una advertencia poderosa y urgente de que debemos dar un paso atrás del borde y trazar un nuevo camino para nuestra democracia”, y promete identificar a los “sacerdotes del declive” de Estados Unidos, incluidos los políticos cuyos incentivos se han divorciado de las personas a las que supuestamente sirven”.

Yang fue uno de los primeros demócratas en participar en la última carrera presidencial de 2020, presentando documentos para postularse desde 2017. Su campaña llamó la atención por defender un ingreso básico universal mensual de $1,000 dólares para cada adulto estadounidense, sus advertencias sobre la automatización de la economía de EE.UU. y sus bulliciosos partidarios de las redes sociales, conocidos como el “Yang Gang”.

Sin embargo, Yang no pudo convertir ese entusiasmo en votos y abandonó la carrera luego de terminar sexto en el caucus de Iowa y octavo en las primarias de New Hampshire, recordó New York Post.

A finales de julio, al anunciar su nuevo libro escribió en Twitter que “Se trata de la maquinaria rota de nuestra democracia, incentivos políticos desalineados y un camino a seguir. Lo escribí después de la campaña presidencial y hoy se siente aún más relevante”.

Andrew Yang no longer identifies as a Democrat and is planning to launch a third party next month, sources tell us https://t.co/6wQgy379xO

— POLITICO (@politico) September 9, 2021