Critican el nuevo estilo que adoptó Kourtney Kardashian desde que anda de novia con el rockero Travis Barker

La mayor de las hermanas Kardashian, Kourtney Kardashian, cambió tanto su estilo desde que inició romance con Travis Barker que recibe a diario cientos de críticas de sus seguidores. Desde el mismo instante que se hizo público su romance, “Poosh” adoptó un estilo muy rockero en el que casi siempre va vestida de negro, con botas de combate y hasta con adornos de púas, típicas del punk o el heavy metal.

A pesar que Kourtney Kardashian siempre ha sido considerada por sus seguidores como la más natural del clan, respecto a sus hermanas Kim Kardashian, Kylie Jenner y Khloé Kardashian, las cuales recurren constantemente a la cirugía y tratamientos estéticos de todo tipo, a pesar de negarlo en varias oportunidades. Pero, desde que Kourtney Kardashian se juntó con el baterista de Blink-182, el rockero Travis Barker, cambió por compelto su forma de vestir y de ser sexy y a veces tierna ahora luce como toda una rockera también, pero sus fans le han señalado que parece: “Una roeckera sin personalidad”.

Se dice también que Kourtney Kardashian es la que mejor cuida su alimentación y más hace rutinas para conservar su figura. Durante este verano no ha dejado de lucir espectacular e incluso con nuevo look que incluye un radical corte de cabello y apariciones con diminutos hilitos dentales y hasta en posiciones sugerentes.

A la ola de críticas por todo el vuelco que la socialité ha dado últimamente, se sumaron recientemente las de su ex Scott Disick, quien se burló de sus paseos por la romántica ciudad de Venecia y otros destinos Italianos previos a los desfiles de alta costura de la firma italiana Dolce & Gabanna. Ahí se vio a la nueva pareja demostrarse amor muy quitados de la pena, sin ningún tipo de complejos y sin esconder la química que los mantiene más unidos que nunca.

La pareja conformada por Kourtney Kardashian y Travis Barker no tardó e en responder con ironía a los comentarios impropios de Scott Disick, quien a principios de año durante la grabación del último programa especial del reality Keeping on with The Kardashians, bendijo a la nueva pareja de su ex y les deseó lo mejor. Por eso tomó a por sorpresa a muchos esta extraña actitud.

