Ex Miss Universo de Tailandia se vuelve viral por su figura a los 74 años

La tailandesa Apasra Hongsakula, ganadora del certamen Miss Universo en 1965 se convirtió en tendencia en las redes sociales por su look a los 74 años de edad

No hay mujer que no desee lucir siempre bella, sin importar la edad que se tenga, lo cual solo se logrará llevando una vida sana y con otros cuidados especiales relacionados al tema de la piel.

Sobre el tema, mucho se habla acerca del llamado “elíxir de la eterna juventud”, algo así como lo retratado en la novela “El Retrato de Dorian Gray”, en la cual su protagonista lucía muchos años más joven respecto a su verdadera edad.

Precisamente, hace unos días una exreina de belleza, la cual ganó la corona de Miss Universo hace más de 50 años se volvió noticia e incluso, algunas fotografías actuales se volvieron virales, debido a que luce prácticamente igual a como se veía cuando se adjudicó el título de la mujer más bella del mundo.

Se trata de Apasra Hongsakula y fue en 24 de julio de 1965 cuando dejó muy alto el nombre de Tailandia al ganar el concurso de Miss Universo celebrado en aquella ocasión en la ciudad de Miami.

Actualmente, Apasra tiene 74 años pero por supuesto que no los aparenta, ni tantito; es más, la mujer sigue desempeñándose como modelo y es una de las más cotizadas en su país.

El furor por Hongsakula comenzó en 2014 luego de que un retrato de ella a los 67 años se viralizó en redes sociales, llevándola a ser noticia en todo el planeta.

En aquel momento, muchos aseguraron que la ex Miss Universo se había sometido ya a diversas cirugías para conservar su aspecto juvenil, lo cual fue negado por su representante, el cual a través de un comunicado aseguró que el único cambio realizado por Apasra había sido su peinado. View this post on Instagram A post shared by Apasra Hongsakula (@apasrahongsakula)

Pero, ¿cuál es el secreto de esta ex Miss Universo para verse tan joven y radiante? Tanto ella como las personas que la rodean indican que esto lo ha conseguido gracias a una buena alimentación, ejercicio constante y uso de bloqueador solar. View this post on Instagram A post shared by Apasra Hongsakula (@apasrahongsakula)

Sin embargo, en días recientes volvieron a circular fotografías de esta mujer en donde algunos internautas aseguraron que también echa mano de una ayudadita del Photoshop, ¿será? View this post on Instagram A post shared by Apasra Hongsakula (@apasrahongsakula)

Aquí te dejamos algunas fotografías de Hongsakula para que puedas juzgar por ti mismo.

