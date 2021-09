Kendall Jenner llegó casi desnuda a la MET Gala 2021, pero gracias a Megan Fox casi nadie la miró

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Kendall Jenner también desfiló en la MET Gala. También llegó casi desnuda a este magno evento pero parece que nadie notó su presencia, gracias a Megan Fox y porqué no decirlo también, todos prefirieron ver a Kourtney Kardashian junto a Travis Baker; y también, a Kim Kardashian con su nueva tendencia de no enseñar nada de nada. Y es que con esto Kim ha retomado la moda fetichista, dicen por ahí.

Y sí en medio de todo esto ahí estaba Kendall Jenner. Desfiló en donde también caminó Maluma de la mano de Donatella Versace. Posó para los fotógrafos de la misma manera en la que caminó, posó y sonrió Jennifer López, sola y junto a Ben Affleck. Pero nadie habla del casi desnudo de Kendall Jenner.

Kendall también posó en la misma alfombra roja y subió los mismos escalones que Kate Hudson y Rihanna pisaron. Pero nadie habla de Kendall Jenner, con su vestido de piedras completamente transparente. ¿Será que ha perdido efecto desde que no es la primera vez que se deja ver así, no sólo en la MET Gala sino también en otros eventos de igual magnitud? ¿Será?

Por delante y por detrás Kendall se hizo notar, pero un día después de la gala todos hablan de: Kim Kerdashian, Kanye West, Kourtney Kardashian, Rihanna, Jennifer López, Maluma, Ben Affleck y Alexandria Ocasio-Cortez.

Siendo honestos también hay que señalar que Megan Fox ha subido en popularidad después de su paso por la MET Gala 2021 debido al encontronazo que vivió con el boxeador Conor McGregor. Todos están hablando del penoso incidente que protagonizaron, y es que el peleador de artes marciales mixtas sostuvo un encontronazo con el equipo de seguridad de la pareja, puesto que no le permitieron acercarse a la actriz, cuando éste buscaba tomarse una foto con ella, dicen. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Todos hablaron este escándalo y de estas y estos famosos, menos de Kendall: Jennifer Lopez llegó como una sexy vaquera: sombrero y escote hasta la cintura a la Met Gala 2021.

El comentado y viralizado atuendo de Kim Kardashian en la MET Gala 2021.

El enfrentamiento de Machine Gun Kelly y McGregor.

En Instagram así se vio todo el cuerpo de Megan Fox: View this post on Instagram A post shared by Megan Fox (@meganfox)

