Se necesitan más de $100 mil dólares al año para vivir con independencia en Nueva York

Quien aspire a residir “sin compañeros” en una vivienda de una o dos habitaciones en la ciudad de Nueva York debe ganar más de $100 mil dólares al año, concluyó un nuevo informe.

El estudio, realizado por SmartAsset.com, muestra que para alquilar un apartamento de una o dos habitaciones en NYC, se necesitaría un ingreso anual de $108,789 ó $119,189 dólares, respectivamente.

El alquiler mensual promedio de un apartamento de una habitación es $2,538 dólares; equivalente a $30,461 por año. Y en el caso de dos habitaciones es de $2,781 mensuales y $ 33,373 anuales.

Nueva York ocupa el tercer lugar en la nación en términos de tener los ingresos anuales necesarios para pagar un apartamento de dos habitaciones, detrás de Washington DC con $120,457 dólares y San Francisco con $157,218, acotó Fox News.

Según el estudio, el ingreso medio es insuficiente para vivir en un apartamento de dos habitaciones en aproximadamente la mitad de las ciudades de todo el país. En 12 de las 25 grandes urbes analizadas, el ingreso familiar promedio no es suficiente para cubrir el alquiler anual promedio de un apartamento de ese tamaño, asumiendo que la vivienda se lleva 28% de los ingresos de una persona.

El mes pasado, el portal de bienes raíces Zillow informó que en la mayoría de los mercados metropolitanos más grandes de la nación los alquileres son más altos que los costos de las hipotecas.

La fórmula de “roommate” o compartir techo entre personas sin parentesco es muy común en NYC, una de las urbes más costosas para vivir en el mundo. Además, actualmente es la segunda zona metropolitana con más construcciones de vivienda actualmente en todo EE.UU., sólo superada por Dallas-Fort Worth (DFW), en Texas, según otro informe reciente.

Los vecindarios más caros en Nueva York para 2021 son Noho, Hudson Yards, Tribeca, Central Park South y Nolita, y el precio promedio de venta entre estas áreas supera los $3 millones de dólares, según un estudio a principios de año de Property Club.

