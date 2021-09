Bitcoin en El Salvador: la “Chivo wallet” sigue sin funcionar y solo genera “pérdidas”, acusan comerciantes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

No lleva ni un mes desde que El Salvador anunció al Bitcoin como su moneda de uso oficial y para muchos comerciantes la billetera estatal conocida como “Chivo wallet” ya los tiene decepcionados.

La “Chivo wallet” es una billetera electrónica que los salvadoreños dentro y fuera del país pueden descargar en su teléfono celular para realizar transacciones. Quienes la instalan reciben el equivalente a $30 dólares en Bitcoin para empezar a operar.

Aprende a usar nuestra app para tu negocio junto a @EconomiaSV. 👇🏼 https://t.co/LUU5gZrQ0e — chivo (@chivowallet) September 9, 2021

El sitio El Salvador.com publicó que para algunos comerciantes el uso de la billetera estatal, conocida como la “Chivo wallet”, solo les ha provocado pérdidas, por lo que muchos aseguran que ya no están dispuestos a seguirla usando.

Una pareja de emprendedores que quería “aprovechar los $30 que dio el gobierno” (depositados en la billetera estatal), señaló que en todas las transferencias que los clientes les han hecho, reciben entre $0.02 y $0.50 menos del precio de la venta, pero el colmo fue con una transacción en la que perdieron $18.01 dólares.

Los microempresarios tienen dos sucursales de boutique de variedades y cosméticos y un cliente hizo la transferencia de una compra de $20.00 sin embargo solo recibieron $1.99.

“El cliente sí nos hizo la transferencia, pero nos llegó solo $1.99, imagínese, entonces esos $18.01 dónde están, a quién le quedan y además todos esos centavos que descuentan en cada transferencia es como una comisión. ¿Cuánto dinero es si se suma a todas las personas que le descuentan de centavo en centavo?”, comentó uno de los microempresarios.

“Definitivamente hemos decidido ya no usarla ni aceptar transferencias por medio de esta billetera, porque no es segura; ni siquiera podemos utilizarla para gastar lo que tenemos en ella, porque ayer fuimos a un restaurante y quisimos pagar con ella y nos dijeron que no la aceptaban, es decir sí aceptan Bitcoin, pero no de Chivo wallet”, dijo el comerciante.

Para otros microempresarios la implementación de la billetera estatal es totalmente innecesaria, ya que ocasiona complicaciones y nunca dinamismo económico, que era uno de sus objetivos.

Rodrigo Alemán, quien tiene un negocio de tatuajes, la “Chivo wallet” no representa una oportunidad de crecimiento: “No planeo usarla más allá de recibir pagos, y como bastantes clientes me preguntaron decidí aprovechar la oportunidad, sin embargo la aplicación se traba bastante y cuesta realizar las transacciones, pero sí les pido que me paguen por anticipado, porque ya han venido clientes que les toca esperar horas para que se realice la transacción”.

Para Rodrigo, la gente solo quiere utilizar los $30 y más allá de eso serán muy pocos los que pongan su dinero en la billetera electrónica.

Otra microempresaria señaló que la billetera estatal solo les genera dificultades, y que no debería ser obligatoria sino opcional: “No solo genera pérdidas, también quita tiempo, tiene uno que estar pendiente de si sube o baja, o cambiar rápidamente por dólares para no perder, pero si de poquito en poquito nos van quitando, ya se suma una gran pérdida; realmente no debería ser obligatoria, sino opcional, para que quien decida usarla que lo haga y quien decida rechazarla tenga libertad de hacerlo, pero ahora hasta opinar da temor”.

Un empleado de un estética comentó: “Yo bajé la aplicación y realmente no he podido hacer ninguna transacción porque se traba y así he visto que a varia gente no le funciona, al final no va a funcionar”.

Las reacciones no se han hecho esperar en las redes sociales, la economista Tatiana Marroquín publicó en Twitter: “El asunto no es solo que la #TimoWallet (Chivo wallet) no funcionó; a quienes les funcionó se dieron cuenta de primera mano por qué ese activo no cumple con las características necesarias para hacerla útil como moneda de transacción diaria a la luz de sus necesidades”.

