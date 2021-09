Se las cantan a Clarissa Molina: que escoja entre su novio con mala fama o el show de El Gordo y La Flaca.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desde hace días el programa de entretenimiento Chisme No Like aseguró que Clarissa Molina, reportera de El Gordo y La Flaca, está en una relación sentimental con Vicente Saavedra, mánager del reguetonero Ozuna. Javier Ceriani y Elisa Beristain recordaron los señalamientos que pesan sobre Saavedra en cuanto a la desaparición física de Kevin Fret. Ahora, Chisme No Like confirma que por esta razón se las cantaron a Clarissa Molina en la planta televisiva de Univision y que supuestamente le dijeron que debía escoger entre su novio o el show de televisión.

La propia madre de Kevin Fret, Hilda Rodríguez, acusó en su momento a Vicente Saavedra de ser cómplice, junto con Ozuna, de la desaparición física de su hijo. Clarissa Molina dijo en pleno programa El Gordo y La Flaca que efectivamente sí tiene novio y que hasta anillo de compromiso y todo le dieron. Supuestamente y según Chisme No Like, la productora de EL Gordo y la Flaca de nombre Mariela, estaría indignada por esta situación de la reportera con el manager y aseguran que le dijo: “O tu novio o el show“, reveló Javier Ceriani.

Además pusieron el audio de la madre de Kevin Fret donde acusa a Ozuna y a Vicente Saavedra de la desaparición de su hijo. Cabe destacar que ambos declararon a las autoridades policiales hace meses. Aún así, Clarissa Molina estaría muy emocionada con su nuevo amor y no ha hecho declaraciones públicas respecto a las acusaciones que pesan sobre su enamorado.

Una ex del novio de Clarissa Molina, Vicente Saavedra, hizo un post en su cuenta de Instagram en el que escribió: “El abusador es abusador por naturaleza”. Mensaje que fue retransmitido también por los talentos de Chisme No Like, quienes además han venido haciendo toda una investigación en cuanto a Saavedra por el caso de Kevin Fret.

Lo cierto es que, esta nueva conquista de Clarissa Molina y el amor que parece sentir puede verse empañado por las acusaciones que le atribuyen a su nuevo novio. Recordemos que la presentadora, modelo y actriz dominicana no la ha tenido tan fácil a la hora de buscar galán y esta vez no parece ser la excepción.

