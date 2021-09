¡Confirmado! Se viene colaboración entre Bad Bunny y Gorillaz

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Damon Albarn, vocalista de Gorillaz, reveló una noticia que nadie se esperaba.

Durante una entrevista para la revista WARP, Damon confirmó que, en uno de sus tantos proyectos musicales, tendrá una colaboración con Bad Bunny. Una canción misma que ya fue grabada y que promete ser una mezcla única.

Según sus declaraciones, el tema fue grabado recientemente en Jamaica y será el primer sencillo de un nuevo álbum, del cual no tiene una fecha exacta para su estreno.

Lo que sí dejó en claro es que dicho proyecto contará con fuertes influencias de la música latinoamericana, por lo que es muy probable que se unan otros exponentes urbanos.

“Estuve en Jamaica recientemente y grabé una canción de Gorillaz con Bad Bunny, eso es algo emocionante”, contó.

Al parecer, la colaboración se inclinará más al estilo del artista urbano, de acuerdo a lo que comentó en conversación.

“Aún no sé cuándo saldrá, ni cómo la vamos a lanzar, pero la terminamos y es más o menos una canción de reggaetón”, adelantó.

Finalmente, el cantante habló de cómo fue trabajar al lado del puertorriqueño y dio su opinión del reggaetón, el género que lleva los últimos años triunfando en la industria musical, a pesar de que no sea del gusto de muchos.

"Fue fantástico trabajar con él, es un tipo muy talentoso. No me importa lo que la gente piense, siempre estoy haciendo lo que considero que pueda generar música grandiosa, ¿sabes?", concluyó.

