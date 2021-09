‘Safaera’ de Bad Bunny y ‘Gasolina’ de Daddy Yankee están entre las 500 mejores canciones de la historia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La revista Rolling Stone incluyó a ‘Safaera’, de Bad Bunny y ‘Gasolina’, de Daddy Yankee, entre su nueva lista de las 500 Mejores Canciones de la Historia, publicada recientemente.

La lista fue elaborada tras una encuesta a más de 250 artistas, periodistas y figuras de la industria musical que determinaron las 500 elegidas entre más de 4.000 canciones, ubicando a ‘Gasolina’ en el puesto 50 y a ‘Safaera’ en el 329.

Las mencionadas melodías superaron a la exitosa boyband BTS, cuyo tema ‘Dynamite’ se encuentra en la posición número 346.

Entre las primeras cincuenta figuran clásicos de The Beatles, Stevie Wonder y The Kinks, pero también aparecen nuevos artistas como Kendrik Lamar, Lorde y Kanye West.

‘Gasolina’, co-escrita por el veterano artista urbano Eddie Ávila, aparece en el disco ‘Barrio Fino’ de 2004, mientras que ‘Safaera’ está en el álbum ‘YHLQMDLG’ que ‘El conejo malo’ lanzó justo cuando comenzaba la pandemia del Covid-19.

Por último, cabe mencionar que el listado de estas 500 canciones es el primero que Rolling Stone hace en 17 años.

En el listado de 2004, los temas que predominaron fueron en los géneros del rock y soul, pero esta nueva versión se distingue más por el hip-hop, el “country” moderno, el rock independiente, el pop latino, el reggae y el R&B. View this post on Instagram A post shared by Vasundhara Vee – Singer (@vasundhara_vee)

