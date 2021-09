Clarissa Molina y Chisme No Like se dan con todo por novio mala fama y supuesta advertencia de El Gordo y La Flaca.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace unos días Clarissa Molina confirmó en El Gordo y La Flaca que tiene novio y que le dieron anillo y todo. Pero el programa Chisme No Like dice que que el caballero en cuestión, quien es Vicente Saavedra, mánager de Ozuna, ha estado señalado como posible responsable en la muerte del cantante Kevin Fret. Ante todo esto, Clarissa Molina y Chisme No Like se han dado con todo.

En algún punto, Chisme No Like dijo que la producción de El Gordo y La Flaca se las había cantando a Clarissa Molina: “O tu novio o el show de Univision“, aseguró Javier Ceriani. Pero ahora, Clarissa Molina le respondió al programa de farándula y ahora ambos se están dando hasta con el balde.

La mamá del fallecido cantante Kevin Fret acusó e hizo responsable a Vicente Saavedra junto con Ozuna de estar implicados en la muerte de su hijo. Esto obviamente y según dice Chisme No Like encendió las alarmas en El Gordo y La Flaca y supuestamente la productora Mariela habría puesto a escoger a Clarissa Molina entre el show y su novio. Pero esta última ahora niega que eso haya sido así. View this post on Instagram A post shared by MarielaTV (@marielatv)

Clarissa Molina se defendió publicando una serie de fotografías al lado de la productora de El Gordo y La Flaca: “La mejor productora del mundo”, dando a entender que entre ella y la ejecutiva del programa está todo perfectamente bien. View this post on Instagram A post shared by MarielaTV (@marielatv)

Chisme No Like dice que no importa cuánto ella se defienda: “… Eso no le quita lo criminal y delincuente”. Además entrevistaron a un cantante de nombre Iverson, quien habría firmado un contrato con Vicente Saavedra. Pero, por las acusaciones que pesan sobre los hombros de este en cuanto al homicidio de Kevin Fret, no han podido concluir dicho contrato. View this post on Instagram A post shared by Vicente Saavedra (@saavedravicente)

Esto, según Chisme No Like, confirmaría que efectivamente Vicente Saavedra sí tiene una acusación de este tipo. Además este cantante admitió en el programa de farándula que estuvo detenido por tráfico de drogas en Atlanta y dijo que Vicente Saavedra prácticamente lo abandonó durante ese mal momento. Aún así Iverson no pierde la esperanza de poder cumplir el contrato, mismo que firmó hace cuatro años con quien es mánager hoy en día del famoso reguetonero Ozuna.

