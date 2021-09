Fútbol de luto: falleció el máximo goleador en la historia del Tottenham

Jimmy Greaves, campeón del mundo con Inglaterra en 1966 y máximo goleador del Tottenham Hotspur, falleció este domingo a los 81 años de edad, informó el club londinense.

El exdelantero, considerado una leyenda del fútbol de Inglaterra, inició su carrera deportiva en el Chelsea antes de unirse a clubes como el AC Milan, Tottenham y West Ham.

Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento del gran Jimmy Greaves.



Todos nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este duro momento.



Greaves había llegado a marcar 44 goles en 57 partidos con la selección inglesa, y 266 en 379 compromisos con los Spurs.

“Estamos profundamente entristecidos de saber del fallecimiento del gran Jimmy Greaves, no solo por el récord de goles con el Tottenham Hotspur pero como uno de los hombres con la mejor puntería que este país haya visto”, señaló un comunicado del club.

Boris Johnson, primer ministro británico, expresó en su cuenta de Twitter su pesar por la muerte del exdeportista. Destacó que fue “uno de los grandes del fútbol inglés”. Sad to hear the news about Jimmy Greaves.



He will be remembered as a goalscoring legend and one of the greats of English football.



