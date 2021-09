Arrecia lucha en el Concejo Municipal para que los no ciudadanos puedan votar en elecciones locales de NYC

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En un nuevo impulso que busca ampliar las protecciones y espacios de participación electoral para la comunidad inmigrante, líderes políticos y activistas de la Gran Manzana están empujando con fiereza una iniciativa de ley en el Concejo Municipal para restaurar el derecho de los neoyorquinos que no son ciudadanos, a que puedan votar en elecciones locales, una norma que en 1926 existía ya en los cinco condados y luego se eliminó en 2002 por completo.

A través de la llamada Coalición Our City, Our Vote (OCOV), (Nuestra Ciudad Nuestro Voto) empujada por la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC) y United Neighborhood Houses, manifestantes se dieron cita a las afueras de la sede del Concejo Municipal para exigir al órgano legislativo que apruebe de inmediato el proyecto, denominada Intro 1867.

Una vez se de luz verde a la iniciativa legislativa, que cuenta ya con el apoyo de 34 concejales, pero no de la Administración De Blasio, se ampliaría el padrón electoral de la ciudad de Nueva York, otorgando el derecho al voto en elecciones locales a unos 900,000 inmigrantes que cuentan con Green Card o documentos de trabajo, que viven actualmente en la Gran Manzana. Cabe advertir que la nueva ley autorizaría a ese grupo de inmigrantes a participar solamente en elecciones municipales para Alcalde, Defensor del Pueblo, Contralor, presidentes de condados y jueces locales, pero no en elecciones estatales ni federales, como senadores ni Presidente del país.

“Todo neoyorquino merece que su voz sea escuchada por los representantes elegidos para representar a sus comunidades e intereses”, dijo Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC). “A pesar de contribuir a nuestra ciudad en dólares de impuestos durante la pandemia del COVID-19, casi un millón de neoyorquinos permanecen en silencio en nuestra democracia local. A medida que los esfuerzos republicanos de supresión de votantes continúan silenciando a las comunidades en todo el país, es más importante que nunca que el Concejo Municipal de Nueva York marque el comienzo de la mayor emancipación en una generación para nuestra ciudad”.

Susan Stamler, directora ejecutiva de la organización United Neighborhood Houses, exigió al Concejo Municipal que someta a votación el proyecto, a fin de fortalecer una democracia incluyente.

“A medida que el COVID-19 continúa impactando nuestros vecindarios, nunca ha sido más importante garantizar que todos los residentes que viven, trabajan y pagan impuestos en nuestra ciudad puedan tener voz en nuestro gobierno”, dijo la activista. “Las casas de asentamiento saben de primera mano que garantizar que los vecindarios participen políticamente da como resultado mejores políticas públicas que fortalecen a nuestra ciudad”.

La concejal Carlina Rivera aseguró que para que en Nueva York se pueda hablar de democracia verdaderamente justa y equitativa, urge incluir a todos y levantó su voz para que la Gran Manzana de el paso adelante y sirva de ejemplo al resto del país.

“Casi un millón de neoyorquinos con Green Cards o autorizaciones de trabajo no son elegibles para votar en las elecciones locales. Tenemos la oportunidad de honrar nuestros valores inclusivos asegurándonos de que el gobierno de nuestra Ciudad sea moldeado por la gente que viven aquí ”, dijo la concejal de Manhattan. “ Somos una ciudad santuario, una ciudad de inmigrantes: tenemos el deber de dar la bienvenida a todos los que llaman hogar a Nueva York para que voten sin cuestionar ni temer. Con los derechos de voto bajo ataque en todo el país, debemos liderar el esfuerzo por hacer que la votación sea más inclusiva, accesible y democrática”.

Tras la manifestación, que contó además con la presencia de varios políticos de origen latino, como los concejales Ydanis Rodríguez, Carlina Rivera y Carlos Menchaca, promotores de la pieza le ley, el Comité de Asuntos Gubernamentales del Concejo Municipal presidió una audiencia pública, donde se escucharon las voces a favor y en contra de la iniciativa.

“Ni la ley federal ni la estatal impiden que la ciudad de Nueva York extienda el derecho al voto en las elecciones municipales a los no ciudadanos. No se trata de impuestos sin representación. Debemos reconocer las contribuciones hechas por nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. No se trata de hacer un favor a los inmigrantes permitiéndoles votar, es su derecho”, aseguró el concejal Ydanis Rodríguez, quien desde el 2009 ha estado promoviendo iniciativas para expandir el voto a inmigrantes documentados, que han quedado en el tintero.

Y aceptando que este es un tema que toma de manera muy personal, pues Rodríguez llegó a Nueva York siendo muy joven como inmigrante con Green card, sin tener derecho a votar, como ocurre con miles de inmigrantes con las leyes electorales actuales, el concejal dominicano criticó a quienes se oponen al proyecto.

“Si hay gente tiene un problema con esto, entonces deberían mudarse a otra ciudad u otro país que no haya sido construido por inmigrantes”, comentó el líder político del Alto Manhattan, advirtiendo que otras localidades del país, como la ciudad de Tacoma Park, en Maryland, desde la década de los 90 ya permite que los no ciudadanos voten en sus elecciones municipales.

Rodríguez criticó al alcalde Bill de Blasio por no sumarse al impulso de esta ley, y lno solo e pidió que se ponga del lado de la justicia con los inmigrantes, y deje de darle la espalda a la iniciativa electoral, sino que calificó de “decepcionante” que no se haya montado a ese autobus.

“Luchamos arduamente para aprobar leyes que permitan a los no ciudadanos obtener su licencia de conducir, creamos el IDNYC y un programa de becas de educación superior para que los neoyorquinos no ciudadanos puedan avanzar en sus estudios y continuar contribuyendo a nuestra ciudad. Muchas veces nos dijeron que esto no era posible y, sin embargo, lo hicimos posible. Es hora de aprobar esta ley ya”, advirtió Ydanis.

El concejal Stephen Levin, presidió la audiencia sobre la iniciativa de ley, y allí interrogó a los representantes de la Administración De Blasio, quienes dejaron claro nuevamente que por ahora no respaldan el proyecto.

Así lo manifestó Laura Wood, directora del programa Democracy NYC de la Alcaldía, quien mencionó que aunque la Ciudad ha buscado todo tipo de mecanismos para aumentar el acceso de los neoyorquinos a los procesos electorales, temen que la ley promovida en el Concejo pueda ir contra la Constitución.

“Democracy NYC ha empujado aumentar la participacion civil y hacer más accesible el proceso, pero no queremos fijar una ley que falle. Queremos estar seguros de que estamos en tierra sólida, por lo que pensamos que el tema merece más conversaciones”, advirtió la funcionaria. “Tenemos preocupaciones y ultimadamente preguntas, por lo que la Ciudad no puede tomar posición al respecto en este momento. Nos asaltan algunas preguntas legales que hay que revisar”.

Otro de los argumentos que expuso la vocera de la Administración De Blasio es la falta de confianza en el trabajo de la Junta Electoral de la Ciudad (BOE), plagada de quejas.

“Tenemos que revisar esto con los abogados de la Ciudad y además, como ha dicho el Alcalde y mi oficina, creemos que la Junta Electoral nececita una reforma y el hecho de ponerle a una institución sin responsabilidad (esta nueva tarea) simplemente no nos da confianza en que vayan a minimizar el error”, agregó Wood.

Michael Ryan, director la Junta Electoral de Nueva York (BOE) prefirió no entrar en posturas sobre la ley en sí, pero advirtió que de ser aprobada y tener vía libre, significará un aumento del 20 por ciento en el actual padrón electoral, estimado en cerca de 5 millones de votantes, por lo que advirtió que sería necesario invertir en más recursos.

“Si vienen con un producto listo y terminado, y si es legal, estamos listos para implementarla (…) Y si esto va a ser una prioridad, necesita ser financiado al máximo por la Ciudad”, dijo Ryan, asegurando que esa agencia ha estado con mucho trabajo últimamente. “Hemos estado manejando muchas cosas, en particular en el último año y medio, con la pandemia, y todo lo que hemos hecho con la expansión destacable del voto en ausencia, y poniendo casi 1 millón más de votantes, habrá un incremento en el proceso de registración y habrá un efecto dominó sobre todo el resto de trabajo”.

En medio de la audiencia se evidenció claramente que no todos los concejales ni la Administración De Blasio están remando hacia la misma dirección, con respecto a la ley que permitiría el voto a los no ciudadanos.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, mostró su respaldo al proyecto de ley, manifestando urge aprobar la iniciativa porque es lo correcto, y que no permitir el voto a los no ciudadanos en las elecciones locales, además de ser injusto, ayuda a preservar la xenofobia y el racismo.

“La expansión de la franquicia a través de este proyecto de ley fortalecerá la participación cívica, la responsabilidad del gobierno y los derechos de los inmigrantes”, dijo Williams ante el Comité de Operaciones Gubernamentales. “También es fundamental señalar que los no ciudadanos han tenido derecho a voto en este país durante mucho más tiempo del que no han tenido derecho a voto. Seamos claros: la exclusión de los inmigrantes del voto es una opción política arraigada en el racismo y la xenofobia. Podemos aprobarla, y tenemos el deber de hacerlo”.

El concejal Kalman Yeger lo contradijo, y de paso advirtió que basado en la Constitución, Albany debe promover el cambio a la ley electoral y no la Ciudad.

“Entendemos que esta ciudad es lo que es por los inmigrantes. Por ello promovemos mayor acceso de residentes a la ciudadanía, pero aquí la pregunta no es si pasar esta ley es lo correcto o no es lo correcto, sino ver si tenemos autoridad legal para hacerlo, porque es inconsitucional con las leyes del Estado”, dijo el político. “No significa que quienes se oponen a la ley sean xenófobos o que no quieran a los inmigrantes, pues sabemos que esta es una ciudad de inmigrantes, pero tenemos que respetar las reglas y la Constitución dice que dependemos del Estado. No podemos nosotros aprobarla”.

El concejal Ydanis Rodríguez admitió al final de la audiencia que tiene claro desde ya que si se aprueba la ley pudiera haber demandas legales para establecer su constitucionalidad, pero pidió al Concejo dar el paso y aprobarla, y luego, si los opositores de la normativa la llevan a los tribunales, esa será otra pelea que habría que dar ante los jueces, para la que los promotores y simpatizantes de la pieza legislativa afirman estar listos.

Tras la audiencia, y sin mencionar todavía si planea llevar el proyecto de ley a votación en la plenaria del Concejo Municipal, el presidente de esa Cámara, Corey Johnson, dijo que analizará el tema para tomar una decisión a seguir.

“Este Concejo se enorgullece de apoyar a los inmigrantes y sigue comprometido a luchar por ellos. El Concejo celebró una audiencia sobre la legislación y revisará el testimonio para decidir qué pasos tomar a continuación”, dijo Johnson.