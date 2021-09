VIDEO: “La madre del hombre que me dejó plantada me llamó para pedirme otra oportunidad para su hijo”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Tener una mala cita nos ha pasado a todos alguna vez, pero la experiencia de esta mujer es muy diferente a lo usual. En su cuenta de TikTok, una chica identificada como Mason narró lo que le ocurrió al acudir a una primera cita con un hombre que la dejó plantada. Hasta aquí suena como algo normal, pero más tarde Mason recibió una llamada de la madre de él para pedirle otra oportunidad para su hijo. Y esto es sólo el colmo de lo extraño.

Mason contó en uno de sus videos que acordó una primera cita con un chico en un restaurante, pero después de media hora esperando a que apareciera decidió irse. “Tomé una siesta para estar descansada y fresca. Me duché. Me peiné. Me veía bien. Y luego me senté en un restaurante durante media hora esperándolo, y él nunca apareció”, explicó la joven.

Dos horas después ella recibió una llamada de su cita para disculparse y decirle que no había acudido a su cita porque su papá estaba en el hospital, pero más tarde recibió una segunda llamada del hombre: “Y luego me llamó después de eso para decirme que su papá no estaba en el hospital y que mintió”.

Cuando no recibió respuesta de parte de Mason, él le envió varios mensajes extraños para decirle que él había sido muy honesto con ella y que, en cambio, ella no le había respondido sus llamadas. “Sé que estás ocupada con el trabajo y todo eso, pero básicamente te conté mis entrañas, ya sabes, fui muy honesto contigo, y no creo que sea justo que no me devuelvas la llamada”, le dijo en uno de los mensajes que la chica reprodujo en su cuenta de TikTok.

Posteriormente le dijo que no creía que la situación fuera a funcionar y después se disculpó y le explicó que “no lo habían tratado muy bien a lo largo de los años”. “Dijiste que eras diferente. Pensé que eras diferente. Me enojo un poco cuando siento que una persona no está siendo honesto conmigo después de haber sido honesto con ella”, le dijo a Mason por teléfono.

Hasta aquí la situación ya era extraña, pero lo que vino después fue todavía más raro: Mason recibió una llamada de una persona diferente al hombre, de una mujer. Era la madre de su cita que le dejó un mensaje de voz a la chica para pedirle otra oportunidad. “Sé que no debería llamarte ahora mismo, que esto no es asunto mío, pero a veces tengo la costumbre de intentar hacer las cosas bien”, le dijo la mamá, y luego abogó por su vástago para decir que es un” chico bueno y amable que se merece otra oportunidad”.

Mason asegura en sus videos que el hombre continuó enviándole mensajes, al punto que ella empezó a preocuparse por su seguridad: “Es un nivel de locura en el que estoy inmerso ahora mismo con este hombre que no deja de enviarme mensajes de voz. Debería estar asustada. Debería estar muy asustada por mi seguridad, y sin embargo también estoy muy divertida“, aseguró.

