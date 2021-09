Vicente Fernández: sus nietos se realizaron tatuajes de su rostro para rendirle homenaje

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Parece que durante este tiempo que Vicente Fernández ha permanecido en un hospital de Guadalajara, en México, a raíz de una caída que sufrió en su casa, su familia ha tenido tiempo de reflexionar sobre el amor que le tienen y lo importante que es en sus vidas.

Es por eso que sus nietos, Vicente y Ramón, hijos de Vicente Jr., se les ocurrió una forma muy especial de hacerle un homenaje en vida y decidieron hacerse unos tatuajes en el brazo con la imagen de su “Tata”, como cariñosamente lo llaman.

Vicente IV optó por retratar la fase actoral de su abuelo cuando interpretó el papel principal de la película “El Arracadas”, lanzada en 1978; mientras que Ramón eligió solo un retrato del cantante cargando a un gallo.

“Hoy platiqué con mi gallo, un homenaje a mi tata con mucho amor y cariño. Después de tiempo queriendo hacerme esta pieza por fin se pudo”, compartió el nieto de Vicente en sus redes sociales para mostrar el resultado.

De esta manera, y a sus propios estilos, cada integrante de la dinastía Fernández sigue apoyando a don “Chente” para que se recupere y lo más pronto posible vuelva a estar rodeado de todos ellos. View this post on Instagram A post shared by LatinShowNews (@latinshownews)

Vicente Fernández ha permanecido hospitalizado por más de un mes, mientras que su equipo médico asegura que se encuentra estable y recuperándose lentamente.

De hecho, este 21 de septiembre se brindó un nuevo parte médico a través de redes sociales diciendo que se encuentra despierto e, incluso, ya interactúa con su familia. View this post on Instagram A post shared by Vicente Fernández (@_vicentefdez)

