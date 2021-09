Trabajadores podrán tener 12 semanas de licencia familiar y médica si se aprueba la propuesta Build Back Better Act

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Después de vivir los efectos de la pandemia de COVID-19, no sorprende que la mayoría de los estadounidenses ahora pidan más tiempo libre pagado en sus empleos. De hecho, 7 de cada 10 personas creen que se debería exigir a los empleadores que ofrezcan tiempo libre remunerado a los trabajadores que han estado en una empresa durante al menos un año, según una nueva encuesta encargada por el American Council of Life Insurers (Consejo Estadounidense de Aseguradoras de Vida).

Si el presidente Biden logra que se apruebe el Build Back Better Act para que se convierta en ley, los empleados pronto tendrán acceso a más licencias pagadas. Por lo pronto, el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara aprobó sus disposiciones del presupuesto de conciliación de la Ley Build Back Better que permitiría 12 semanas de licencia familiar y médica pagada para todos los trabajadores.

Según la propuesta, los trabajadores podrían usar las 12 semanas para licencia médica o para cuidar nuevos hijos o familiares cercanos a partir de 2023.

En promedio, los beneficios pagarían a los trabajadores alrededor de dos tercios de los salarios regulares. La licencia remunerada estaría disponible para los empleados de tiempo completo y de tiempo parcial, así como para los trabajadores autónomos.

El plan ayudaría a subsidiar los programas de licencia de los empleadores que ya están en vigor, siempre que cumplan con los mínimos federales, así como los programas estatales de licencia pagada que hay actualmente.

Los trabajadores que de otra manera no podrían acceder a estos programas que ya existen, obtendrían beneficios federales directos. Los pequeños empleadores con menos de 50 empleados pueden ser elegibles para recibir subvenciones para ayudar a cubrir el costo.

Casi el 80% de las personas en EE.UU. tienen acceso a los beneficios de licencia por enfermedad pagada, pero muchas veces son mínimos.

Actualmente, los trabajadores en EE.UU. reciben una cantidad promedio de siete días pagados por enfermedad, mientras que el tiempo de vacaciones típico otorgado es de 10 días, según la Asociación Nacional para Mujeres y Familias.

Algunos reciben tiempo libre remunerado en casos de problemas médicos debido a una discapacidad a corto plazo. Casi la mitad de los trabajadores a tiempo completo, así como el 47% y el 16% de los trabajadores a tiempo parcial tienen acceso a los beneficios de licencia pagada a través de los planes de discapacidad a corto plazo de sus empleadores.

Además, nueve estados han aprobado programas de licencia pagada que se encuentran en varias etapas de implementación. Algunos trabajadores también tienen acceso a una licencia no remunerada a través de la Ley de Licencia Médica y Familiar de 1993, pero el 44% no califica porque están empleados en empresas más pequeñas, porque solo trabajan a tiempo parcial o porque no han estado con su empleador el tiempo suficiente.

Aunque la Cámara ha aprobado las medidas de licencia pagada, aún falta que las disposiciones presupuestarias que se conviertan en ley en el país. Y es que no se ha aprobado porque los demócratas moderados en el Senado, y los republicanos han dicho que no apoyarían el precio del proyecto de ley, que es de $3.5 billones, y están pidiendo que el Build Back Better Act sea de menos dinero.

