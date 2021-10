Britney Spears exhibe su cuerpo sin ropa y evade la censura solo con unos emojis

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Britney Spears es una de las celebridades que utiliza las redes sociales para provocar, divertirse y seducir. Desde sus sensuales looks hasta imágenes con sus curvas al descubierto. Todo vale para la “princesa del pop” a la hora de no pasar desapercibida.

Hace unos momentos la cantante dejó con el ojo cuadrado a sus millones de admiradores de Instagram gracias a una serie de fotos en las que se le puede ver exhibiendo su cuerpo de frente y de perfil sin nada de ropa, donde solo cubre las partes más íntimas con unos emojis de flores para evadir la censura.

“Playing in the Pacific never hurt anybody 😉💋🙊 !!!!”, tituló las postales que en apenas unos minutos han alcanzado 900 mil ‘me gusta’.

Cabe señalar que hace unos días Britney Spears consiguió más de 14. 6 millones de visualizaciones gracias a un video donde aparece mostrando su retaguardia de espalda a la cámara, sin sostén y en tanga, donde aseguró que el motivo de la publicación era para que puedan apreciar cómo luce su trasero sin filtros ni retoques.

“Here’s a video so you guys can see this is really my ass 🍑🍑🍑 !!!! No filters or cover ups … it’s the real deal !!!! Psss I shoot myself with a selfie stick and always will 🤳🏻📷… it STAYS UP … it DOESN’T TALK BACK … and it’s EXTREMELY RELIABLE 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ !!!”, aseguró en aquella oportunidad.

