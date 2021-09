J Balvin publica su número de teléfono en Instagram en medio de la polémica con Residente por el Latin Grammy.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Luego que se dieran a conocer los nominados a los Latin Grammy 2021 hace dos días, el cantante J Balvin arremetió con la organización del Grammy e invitó a reguetoneros famosos: “Ninguno debería ir”. Inmediatamente después, varios músicos respondieron y arremetieron al ataque de J Balvin, en especial el puertorriqueño Residente, ex integrante de Calle 13. Luego de las duras palabras de este último, J Balvin publicó su número de teléfono en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by SOYUNHATERYQUE 😡 CHISMEZ 🔥🔥🔥 (@soyunhateryque)

Residente criticó el hecho que J Balvin invitara a los reguetoneros a no asistir al Latin Grammy alegando que, para muchos de ellos es la primera vez que son nominados. También le señaló que por qué no se quejó en años anteriores cuando tuvo 13 nominaciones. Ante este ataque que se hizo viral en las redes sociales de manera casi inmediata, J Balvin dio a conocer su número telefónico en el perfil de su cuenta de Instagram como dando a entender que, si le quieren decir algo, que se comuniquen con él y dejó abierta la puerta del diálogo. View this post on Instagram A post shared by PosteandoVIP (@postvip01)

Pero no solo Residente ha atacado el mensaje de J Balvin, otros músicos como Yotuel de Orishas, Beatriz luengo y alguno que otro que han salido a criticar también al colombiano. En cuanto a los fanáticos, los memes no se han hecho esperar después que Residente comparara la música del mismo con la del un carrito de hot dogs (perros calientes). No cabe duda que las palabras de J Balvin y Residente han retumbado en el mundo y han generado todo tipo de reacciones. View this post on Instagram A post shared by Code 407 South (@code407s)

