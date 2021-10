Un caminante aseguró haber hablado con Brian Laundrie en el Sendero de los Apalaches el sábado en la mañana

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Una persona originaria de Florida aseguró haber hablado con Brian Laundrie este sábado en la mañana en una carretera desierta cercana al Sendero de los Apalaches, ubicado en Carolina del Norte.

El sujeto, que responde al nombre de Dennis Davis, relató que un hombre perdido y notablemente aturdido había hablado con él en Waterville Road, en la vía hacia la frontera entre Carolina del Norte y Tennessee.

Recalcó su afirmación al escuchar la voz de Laundrie por medio de una archivo de audio que le mostró la hija del famoso cazarrecompensas “Dog the Bounty Hunter”. “La voz era la misma que escuché”, afirmó Davis a The New York Post.

Actitud “desorientada” de Laundrie

Davis, de 53 años, contó que el hombre que cree que es Laundrie había estacionado su automóvil junto al de él para solicitar direcciones a California, en la que solo buscaba carreteras secundarias, al punto de rechazar la sugerencia hecha por Davis de dirigirse hacia la Interestatal 40.

Agregó además que el hombre que afirmó que es Brian Laundrie actuaba de forma asustadiza y divagaba sobre estar peleando con su novia.

“Él dijo ‘hombre, estoy perdido'”, y le contesté “¿Qué estás tratando de encontrar?”, él respondió: “Mi novia y yo nos peleamos, pero ella me llamó, me dijo que me ama y que tengo que ir a California para verla”.

En ese momento, Davis le sugirió que tomara la Interestatal 40 para dirigirse hacia el Oeste hasta california. “Estaba preocupado y no tenía sentido”, señaló a The New York Post.

Como parte de los detalles, Davis dijo que el sujeto conducía una camioneta pick up blanca parecida a una Ford F-150, y llevaba un pañuelo oscuro en su cabeza.

Intención de colaborar en la investigación

Enfatizó en la intención de querer ayudar a la familia de Petito en la investigación para que se haga justicia por el asesinato de la joven y que se coloque al principal sospechoso tras las rejas.

“Obviamente, como padre con una hija, quiero hacer todo lo posible para ayudar a la familia a encontrar un cierre y sacar a este tipo de las calles”, sostuvo.

Asimismo, recalcó que la persona con la que compartió palabras este sábado se trataba de Laundrie, aunque en aquel momento no pudo reconocerlo. Solo lo hizo después de haber revisado su celular tras el encuentro.

“La policía probablemente esté obteniendo millones de pistas sobre este tipo, pero yo no soy un tonto por ahí consumiendo drogas en medio de la noche. Soy un profesional altamente educado”, indicó Davis. “Y sé que era el chico. No hay duda de ello”.

Frustración por aparente indiferencia de las autoridades

No ocultó su frustración por asumir que tiene una pista importante para el caso, pero a su juicio, las autoridades no han colaborado lo suficiente para prestarle atención a su relato. “Tenemos la pista, pero nadie está haciendo nada, ni siquiera una llamada telefónica”.

Laundrie desapareció de rastro el 14 de septiembre, tres días después de que reportaran que Petito se había perdido y de que su prometido había regresado a Florida solo.

Su muerte se confirmó por el FBI el pasado 21 de septiembre, después de que su cuerpo fuese encontrado por los investigadores en Wyoming, y de que los reportes forenses confirmaran la identidad de la joven.

También te puede interesar:

VIDEO: Policía recibió información sobre el posible escondite de Brian Laundrie

Madre de Gabby Petito envió una contundente advertencia en Twitter contra Brian Laundrie

Padres de Gabby Petito le piden a Brian Laundrie entregarse a las autoridades