Bernie Sanders adelanta que demócratas “salvarán” paquete económico de casi $5 billones de Biden

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El presidente del Comité de Presupuesto del Senado, Bernie Sanders (Vermont), y una de las figuras clave en la batalla entre demócratas por el paquete económico de casi $5 billones de dólares para el plan Build Back Better (Reconstruir Mejor), confió en que el plan avanzará las próximas semanas en el Congreso.

Los demócratas tienen dos frentes abiertos: los moderados, con el senador Joe Manchin (West Virginia) al frente, presionan por un proyecto de ley no mayor a los $1.5 billones de dólares para gasto social, en lugar de los $3.5 billones de dólares, pero los liberales, entre los que están Sanders, rechazan que eso sea viable.

Además, el Caucus Progresista, con más de 90 congresistas, liderado por la representante Pramila Jayapal (Washington), descartó apoyar la aprobación del plan de infraestructura de $1.2 billones de dólares –avalado en el Senado en forma bipartidista– si no avanza el paquete de ayudas sociales, que incluye créditos fiscales para familias, seguro médico y apoyo a universitarios.

Sanders dijo en ABC News que en la reciente reunión del presidente Joe Biden con los distintos grupos de demócratas, el mandatario reconoció que habría un “estira y afloja” para lograr un acuerdo.

“Lo que ha dicho el presidente es que tendrá que haber algo de toma y daca, y creo que eso es correcto”, dijo Sanders. “Cuando hablamos especialmente sobre la crisis del cambio climático y la necesidad de transformar nuestro sistema energético lejos de los combustibles fósiles, los $6 billones de dólares que propuse originalmente fueron probablemente muy pocos”.

Agregó, sin embargo, que los $3.5 billones de dólares es un monto mínimo indispensable, aunque reconoció que podría ser menos, sin dar una cifra.

La agenda progesista

Con la Administración Biden, la agenda progresista avanza en distintos frentes, pero entre los demócratas moderados ha encontrado complicaciones y una cercanía con los republicanos.

Sin embargo, Sanders considera necesario defender el plan Reconstruir Mejor, porque significan más empleos y mejor remunerados, así como atención a comunidades más vulnerables, incluidos las latinas.

“No solo estamos enfrentando o tratando con el senador Manchin y la senadora (Kyrsten) Sinema, sino estamos enfrentando a toda la clase que gobernante del país”, consideró Sanders. “En este momento, las compañías farmacéuticas, las compañías de seguros médicos y la industria de los combustibles fósiles están gastando cientos y cientos de miles de millones de dólares para evitar que hagamos lo que quiere el pueblo estadounidense”.

Hay grandes compañías, sin embargo, que respaldan la agenda Build Back Better, como Ford, General Motors y Walmart, las cuales dieron posturas oficiales la semana pasada.

“Esta es realmente una prueba sobre si la democracia puede funcionar”, dijo Sanders. “Tengo muchas esperanzas y espero que la bancada demócrata y el presidente, sé que lo hará, se mantendrán firmes”.

La presión migratoria

El senador Sanders no habló sobre el fracaso de los dos primeros planes migratorios a integrar al paquete de $3.5 billones de dólares bajo el proceso de Reconciliación, los cuales fueron rechazados por la parlamentaria Elizabeth MacDonough.

Sin embargo, la presión de las organizaciones civiles aumenta, al ver reducidas las opciones para otorgar la ciudadanía a millones de indocumentados, sin tener que depender del favor de los republicanos para una reforma bipartidista

Esta semana se espera que MacDonough tenga sobre su mesa un nuevo plan, el cual trabajan el senador Dick Durbin (Illinois), pero del cual se desconocen detalles, aunque una fuente del Senado afirmó que todavía “hay opciones”, para integrar a los inmigrantes en el proceso de Reconciliación.

A la presión se sumó una coalición de nueve organizaciones migratorias consideradas progresistas: We Dream Action, Black Voters Matter, The Frontline, Indivisible, Living United for Change in Arizona (LUCHA), Make The Road New York, MoveOn, Sunrise Movement y Working Families Party.

“Para estas organizaciones y sus millones de miembros, la ciudadanía para millones de inmigrantes es una prioridad principal, porque no podemos recuperarnos por completo como país del COVID-19 y de cuatro años de las políticas migratorias de supremacía blanca de (Donald) Trump sin incluir a los inmigrantes”, declararon.