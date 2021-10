Residente dice que J Balvin lo llamó llorando y además lo acusa de haberle robado un texto dedicado a Colombia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El pleito entre Residente y J Balvin pica y se extiende. Estos después que el último arremetiera contra el Latin Grammy le dijera a reguetoneros famosos: “Ninguno debería ir” para hacerle boicot a la Academia. Resulta que Residente le ha dijo sus cosas en la cara, pero ahora volvió al ataque y lo acusa de haberle robado parte de un mensaje de texto que le mandó a J Balvin y que este supuestamente subió a redes sociales como si fuese propio dodne hacía referencia a Colombia. Además, Residente, ex integrante de Calle 13, dijo que el propio J Balvin lo llamó llorando.

Después de las palabras de J Balvin en contra del Latin Grammy. Residente comparó la música del colombiano a una carrito de hot dogs. Ante esto, J Balvin publicó su número de teléfono en Instagram. También se hizo toda una sesión de fotos para unos memes de sí mismo con carritos de hot dogs y esto sin mencionar que ya hasta sacó merchandise haciendo alusión a los hot dogs. Ante esto, Residente subió otro video donde dice que J Balvin lo llamó llorando pidiéndole que bajara el video donde se burlaba de él. El puertorriqueño también aprovechó la oportunidad de explicar cómo supuestamente J Balvin se apropió de un texto de Residente, que iba dedicado al país natal de Balvin, Colombia. Además, se metió con el papá de J Balvin, José Osorio, quien defendió a su hijo.

“… Jose, vi que subiste un merch así como si fueras el más capo, el más jodón y me interesa que las personas sepan el tipo de personas que tú eres y no te ca*** ca**** que no te voy a tirar porque lo hablamos y yo soy un tipo de palabra, no como tú…. Dile a tu viejo que en vez de compararte con Peter Drucker o un genio de economía, dile que te enseñe valores. No todo en la vida es negocio, es dinero. Es importante pero también existe la honestidad, la lealtad. Esa lealtad que no tuviste ni con Rebeca León, ni con Juanes. Después que te trepan la carrera al cielo, los mandad pa’l carajo. Estas los códigos de la calle, la compasión por los demás. Esa misma compasión que tuve cuando me llamaste llorando el día que subí el video y pediste que por favor lo bajara. Lo bajé cabrón. Llamaste a todo el mundo, me dejaste como ocho mensaje por whatsapp diciéndome falso y por las redes me escribes -Respeto tu opinión- Cabrón, que más falso que escribirme por redes algo y por whatsapp y frente a la gente ser otra persona… Yo soy real, soy yo. No vente personas como tú. Quedamos en que tu borrabas la tontería que escribiste y yo bajaba el video”, explicó Residente sobre la llamada llorando de J Balvin.

“…Sabiendo que no tienes ningún tipo de talento… Pero tengo que reconocer que tienes un solo talento que es no tenerlo, pero hacerle cree a la gente que tiene talento. Al final de la llamada decidimos no poner más nada. Me llamaste, yo estaba reunido y te dije que no podía y entonces tú subiste la foto con los carritos de hot dogs. Mira esta va para la listita de valores de tu viejo… Tú rompiste la palabra. Mi padre me enseñó otros valores como por ejemplo: amar a mi país por encima de todas las cosas, como compartir lo tengo con los demás. Esa es la diferencia entre tú y yo. Yo decido regalarle mi cerveza a los carritos de hot dogs, mientras tú decides hacerte un merch y hacerte de dinero… por eso somos distintos”, explicó Residente sobre todo lo que vino después de aquel primer video donde critica el comportamiento que tuvo J Balvin, quien además inicia su gira por todos Estados Unidos bajo el nombre de “José Tour“.

“Por eso hasta yo te tuve que escribir por Instagram el único mensaje que tu le dedicaste a tu país Colombia durante las manifestaciones… Pa’que entiendan. El único mensaje que tú le escribiste a tu país, te lo escribe un puertorriqueño porque no te sale ni eso. Para colmo, lo copias literal del whatsapp, lo pones debajo de tu video y eres tan mentiroso que le pones José, como si lo hubieses escrito tú… Yo pensaba que ibas a coger el mensaje y lo ibas a adaptar… Pero lo pegaste tal cual… Tú país quemándose en llamas y tú pensando en sacar un disco… el negocio… Créeme que intenté ser tu pana. Te escribí varias veces . Nos ayudamos varias veces en varios momentos. Eres tan embustero y tan mentiroso que es imposible ca***…”, fueron parte de las fuertes palabras de Residente a J Balvin desde su cuenta de Instagram donde lo llama mentiroso de manera contundente y frontal. View this post on Instagram A post shared by René Pérez Joglar (@residente)

