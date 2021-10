"La Bichota" Karol G rebota su "colita" en un tarima en Texas presumiendo un hilo dental de látex y el público enloquece.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La reguetonera y más “Bichota” de todas, la cantante Karol G literal le sacó fuego a la tarima de ACL Festival en Austin, Texas. Se apareció con un bodysuit de látex rosado que se convertía en hilo dental por detrás y ahí mismo se acostó en el escenario e hizo rebotar su “colita”.

Obviamente, el público no se quedó callado ante toda la sensualidad de Karol G, quien siempre ha sido muy hermosa y ha gozado de una buena figura. Pero últimamente no ha dejado de entrenar y eso ha hecho que su “colita” sea firme y muy tonificada. El público literal enloqueció. Pero esta no es la primera vez que Karol G hace este sensual baile.

Se trata del último “Challenge” o “Reto” que hacen sobre todo los famosos en el escenario y que es tumbándose casi peso muerto en la tarima y desde ahí solo hacer rebotar la retaguardia boca abajo. Sebastián Yatra y Enrique Iglesias son otros que lo han hecho. View this post on Instagram A post shared by KAROL G • QUEEN 👑💞MUSIC 👸🏼 (@karolg._queen) (Deslizar a la derecha)

Pero no sólo esto, Karol G siguió manteniendo la temperatura alta durante su concierto, al hacer sensuales movimientos con algunas de las bailarinas que la acompañan durante su gira “Bichota Tour“, la cual la está llevando por las ciudades más importantes de los Estados Unidos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G • QUEEN 👑💞MUSIC 👸🏼 (@karolg._queen) View this post on Instagram A post shared by KAROL G • QUEEN 👑💞MUSIC 👸🏼 (@karolg._queen)

Recordemos que Karol G triunfó en los Premios Billboard a la Música Latina y se llevó el galardón a la Artista Femenina del Año. Esto sin mencionar que a la alfombra roja del mismo mostró de arriba y de abajo. Después se fue al after party de los premios donde cantaba Tego Calderón, con quien por cierto Karol G publicó una foto en Instagram recientemente. Ahí también se encontraba su ex Anuel AA, pero al parecer no intercambiaron palabra alguna. Karol G presume su “colita” en hilo dental de látex rosado/ Foto: Getty Images

Sigue leyendo: