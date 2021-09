Karol G presume su colita y escote bajo en la espalda al ritmo de Dojo Cat y Megan Thee Stallion

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Karol G no quiere dejar para nadie, la colombiana está en un momento importantísimo de su ascendente carrera por ello lució muy sexy presumiendo su colita y escote bajo en la espalda que deja poco a la imaginación posando al ritmo de Dojo Cat y Megan Thee Stallion. Además también dejó ver sus kilos menos y su busto desde el baño para mostrarle a todos sus nuevas cejas azules que combinan con su cabellera.

Karol G está arrasando, las entradas para casi todas las fechas del Bichota Tour están agotadas, así que tiene muchas razones para celebrar y también estar en un mar de lágrimas pero de alegría al tiempo que le manda un mensaje a sus paisanos en Colombia. View this post on Instagram A post shared by KAROL G • QUEEN 👑💞MUSIC 👸🏼 (@karolg._queen)

Karol G prepara lo que ella espera sean dos conciertos históricos en su ciudad natal Medellín. El espectáculo promete ser lo más espectacular que se presente en territorio paisa. La primera función agotó los boletos en tiempo récord, por lo que se abrió una nueva fecha. Ambas presentaciones le hacen mucha ilusión, pues quiere llevar todos los éxitos de su carrera a la tierra que la vio nacer. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

La latina más sexy del momento luce espectacular, derrocha sensualidad curvas, retaguardia y una espalda torneada y envidiable en cada una de sus apariciones. Con ese look, la ex de Anuel AA, Karol G también está celebrando que es su primera vez como portada de la prestigiosa revista Billboard, lo que la pone de inmediato en un selecto grupo de éxitos artistas que dejan en alto el gentilicio latino. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Karol G se encuentra disfrutando del resultado de años de esfuerzo y dedicación, que la han posicionado como una reina que representa a todas las latinas alrededor del mundo.

