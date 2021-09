Karol G hace el baile tendencia y rebota su retaguardia boca abajo y contra el piso en plena presentación.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ya sabemos que la colombiana Karol G está causando sensaciones no sólo con su música, sus galardones en distintos premios de la industria musical sino también con sus sensuales atuendo y bailes. En esta oportunidad, la intérprete de El Makinón se fue hasta el suelo y se acostó boca abajo en el piso del escenario e hizo el baile tendencia entre los famosos: hacerse el muerto y rebotar contra el suelo la retaguardia.

Obviamente, esto hizo estallar las redes sociales, donde Karol G recibió cientos de piropos muchos de ellos hasta subidos de todo. Justo hace pocos días volvió a ser tendencia al arrasar en los Premios Billboard de la Música Latina 2021 y titularse como la Artista Femenina del Año. Además de llegar con un atuendo ultra sexy mostrando un poco y de abajo con un vestido strapple negro. Karol G en Los Premios Billboard de la Música Latina 2021. (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images)

Justo ese mismo día de los Premios Billboard 2021, Karol G asistió al after party donde Tego Calderón estaba ofreciendo una presentación en un lugar nocturno tal como publicó República Urbana. En el mismo también se encontraba su ex, Anuel AA. Uno de los presentes publicó un video donde se ven a los ex novios uno por un lado y el otro, por el otro. No se sabe a ciencia cierta si cruzaron palabras, pues hasta ahora no hay imágenes que lo confirmen. View this post on Instagram A post shared by República urbana (@republica_urbana)

Karol G se encuentra en medio de su gira Bichota Tour, la cual la está llevando por las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Pero lo más importante es que visitará su natal Colombia en dos presentaciones, mismas que agotaron la taquilla en tiempo récord. Karol G agradeció a sus paisanos muy emociona y hecha un mar de lágrimas de la emoción. Por supuesto, la cantante ha dedicado sus últimos logros a su pilar más importante a nivel profesional y personal, su padre, llamado cariñosamente “Papá G“. View this post on Instagram A post shared by Papá G (@papag_kg)

