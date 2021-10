Hija de Carolina Sandoval causa furor por su mini cintura y todo gracias al arduo ejercicio

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Bárbara Camila sorprendió a sus seguidores, 1.2 millones en Instagram, cuando dejó la mini cinturita que ahora posee. La hija de Carolina Sandoval le está demostrando a todos que con dedicación, ejercicio diario y disciplina a la hora de alimentarse, es posible lograr cambios considerables.

En su última publicación no sólo expuso cómo luce su cuerpo actualmente sino también a base de qué se alimenta y además, antes de irse a vivir a Chicago, sus seguidores, más los de Carolina Sandoval conocieron parte de sus rutinas de ejercicios matutinos.

Además en su Instagram, junto a las imágenes dejó escrito: “Hola hola mi gente aquí tienen un poco de lo que tuvo mi semana… yo obsesionanda sobre nuevas comidas que veo a través de @tiktok llenas de proteína, disfrutando de las hojas cayéndose de los árboles y cambiando de color, la temperatura baja, concentrándome en mis estudios primero que nada por supuesto y conquistando mis días en el gimnasio todo los días. Ya mañana es viernes y estoy super emocionada por este fin de semana”. View this post on Instagram A post shared by Barbara Camila 🦋 (@barbaracamilas)

Bárabara Camila también ha compartido con su público cuáles son las palabras que la acompañan en su vida sana de ejercicio cotidiana y que además le permiten cumplir sus metas: disciplina, enfoque, alegría, amor propio. View this post on Instagram A post shared by Barbara Camila 🦋 (@barbaracamilas)

