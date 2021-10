Médico de la UCLA fue expulsado de su lugar de trabajo por negarse a recibir la vacuna Covid

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las muertes por Covid-19 han dejado más de 4 millones personas sin vida a nivel mundial, razón por la que diferentes países han establecido criterios específicos para frenar el contagio y no siga aumentando el número de fallecidos, sin embargo, existe un grupo de personas que se niegan a ser vacunadas, tal es el caso del anestesiólogo Christopher B. Rake quien ha defendido su derecho a no recibir la dosis, pero le ha salido caro.



Según informó a través de un video que publicó en sus redes sociales, las autoridades de la UCLA le impidieron el paso a las instalaciones por no contar con la vacuna Covid.



“Esto es lo que pasa cuando defiendes la libertad y cuando te presentas al trabajo, dispuesto a trabajar, a pesar de no estar vacunado y este es el precio que tienes que pagar a veces”, comentó el doctor mientras era expulsado.



Asimismo, señaló que está dispuesto a perderlo todo con tal de no recibir la vacuna: “Pero lo que no se dan cuenta es que estoy dispuesto a perderlo todo, desde el trabajo, el sueldo, la libertad e incluso la vida por esta causa”.

Dr Christopher B. Rake – fired and forced off worksite for refusing 💉 https://t.co/vG96KcvI5U via @YouTube — Jeffrey A Tucker (@jeffreyatucker) October 8, 2021





¿Cuál es la postura de la UCLA?



A través de un comunicado oficial la UCLA Health señaló que no está en posición de hablar de un empleado, sin embargo, reiteró que todos los empleados que no trabajan a distancia deben ser vacunado o recibir una extensión como cumplimiento de la orden estatal de salud.



El documento también ratificaba que aquellos empleados que no cumplieran con lo establecido serían merecedores de una baja laboral.



Cabe resaltar que California ha exigido a sus trabajadores sanitarios y de cuidados de larga duración que estén vacunados para que puedan ejercer su profesión, petición que ha sido rechazada por Christopher B. Rake quien lleva más de 15 años trabajando para la UCLA.



Esta no es la primera vez que B. Rake muestra su rechazo abiertamente a la vacuna Covid, incluso se le ha visto en manifestaciones contra la vacunación en Santa Mónica, además de ser uno de los fundadores del grupo antivacunas Ciudadanos Unidos por la Libertad.

