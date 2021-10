El Servicio Médico de Emergencias, EMS, no tiene personal suficiente para cubrir las necesidades de la sociedad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Los servicios de emergencia médicas, EMS, han lanzado una advertencia “estamos en crisis”, el motivo según han dado a conocer es por la falta de personal que ha venido en decadencia desde hace una década y que con la llegada de la pandemia se agudizó aún más.



La falta de técnicos médicos y paramédicos en el estado de emergencia en el que se encuentra el país entero ha tenido un impacto negativo y de no hacer nada se verían en la necesidad de hacer cortes en los servicios e incluso hacer las esperas más largas en las llamadas del 911, pese a tratarse de una emergencia de vida o muerte.



Shawn Baird, presidente de la Asociación Estadounidense de Ambulancias, ha dado a conocer a NBC News que EMS no cuenta con el personal suficiente ni para atender una emergencia, ni para responder las llamadas del 911.



Asimismo, señaló que la pandemia y los bajos salarios agotaron a los trabajadores quienes durante el inicio de la pandemia decidieron renunciar, obligando así a los empleados que se quedaron a ofrecerles más horas de trabajo, así como una paga extra con tal de mantenerlos.



Pero como bien asegura Baird, los trabajadores que aún forman parte de la empresa también pueden llegar a agotarse y no se quedarán más a pesar de pagarles las horas extras.



La crisis en la que se encuentra el EMS ha obligado a la Asociación Estadounidense de Ambulancias a enviar una carta a los líderes de la Cámara y el Senado solicitando ayuda inmediata.



“El sistema de EMS de la nación se enfrenta a una escasez de mano de obra paralizante, un problema a largo plazo que se ha estado acumulando durante más de una década. Amenaza con socavar nuestras emergencias 911, infraestructura y merece atención urgente por parte del congreso”, dice la carta que el mismo medio publicó.



En tanto, Julie Keizer, administradora de la ciudad de Waldoboro, Maine, señaló al New Center Maine, que no sólo están enfrentando una crisis, sino que están dentro de ella.



“Creo que gran parte del problema es que todos pensaron que (los trabajadores) se conformarían porque nadie quiere perder sus empleos, pero cuando mira la tasa de pagos de los trabajadores de emergencias, pueden hacer más entregas de paquetes que de pacientes”, dijo Julie Keizer al mismo medio.

