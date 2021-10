Carolina Sandoval habló de la cancelación de Suelta la Sopa y le dio hasta con el balde a sus ex compañeros del show de Telemundo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La presentadora Carolina Sandoval habló con el programa de farándula Chisme No Like sobre la cancelación del programa de Telemundo Suelta la Sopa y, de una manera muy diplomática y educada, les dios hasta con el balde a sus ex compañeros. Justo el día que se anunció que el mismo se cancelaba, una de sus ex conductoras más polémicas, “La Venenosa” caminaba en La Casa Blanca como una de las periodistas latinas más privilegiadas e importantes que han logrado pisar, con su carrera, el lugar donde desempeña funciones el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

“En cada lugar que he llegado, he llegado alto. Yo creo que mi historia es muy inspiradora al igual que una Rashel Díaz, al igual que una María Celeste Arrarás… No es la vida entera estar en un lugar… Cuando uno no le hace el daño a nadie, las cosas se van a dar… Ni siquiera tengo que recordar el pasado…”, dijo Carolina Sandoval, ex talento de Suelta de La Sopa, a los conductores de Chisme No Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain sobre sus ex compañeros del show de Telemundo. Para la venezolana esto más que un acto de venganza, es un estilo de vida que ha venido aplicando y que le ha funcionado dándole paz y sobre todo, mucho éxito.

“…Yo encuentro que, cuando la gente tiene decepciones porque nunca conoció a la persona, porque la persona te dio una cara que no es la que posee realmente, pero Dios te mandó eso para que despertaras, tú entiendes todo y ni siquiera culpas a esa persona o a esas personas que sacaron la cara más oscura o ese lado más -dark- para demostrarte que tú no estabas equivocada sino que estabas vibrando alto”, agregó Carolina Sandoval “La Venenosa” refiriéndose a sus ex compañeros de Suelta la Sopa y de su situación cuando salió del show de Telemundo

Carolina Sandoval dijo que está meditando y que el verdadero éxito de una persona es tener hijos sanos, ser felices, el amor que le retribuyen sus seguidores porque, si hay algo de lo que está convencida la comunicadora e influencer, es del poder de las redes sociales. Son 6 millones de seguidores en Instagram por solo mencionar una de ellas.

La venezolana dice que siempre fue tildada como: “La loca del teléfono”. Hoy en día su desenvolvimiento como periodista, la ha llevado a ser su propia marca, a poder fluir dentro de su carrera de manera independiente y generando contenido único con su fórmula principal: trabajo duro, confianza en sí misma y mucha preparación profesional.

Carolina Sandoval le recomendó a las personas que crean en sí mismos, que trabajen duro y de a poquito, pero sobretodo que obren bien. “Si son de esas personas que no han hecho el bien, prepárense porque el chaparrón de agua que les viene… tendrán que sacar varios paraguas…”, fueron parte de las palabras de la ex talento de Suelta la Sopa en el marco a la cancelación del show. Cerró diciendo que lo más importante en la vida de cualquier persona simplemente es la familia.

