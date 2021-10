Vanessa Oyarzún, ‘La Vecina’, revela que tiene cáncer

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En medio de un diagnostico desalentador que la invadió de miedo y preocupación porque en caso de faltar ella ¿quién se ocuparía de su madre? Vanessa Oyarzún se armó de valor, enfrentó el cáncer de tiroides y tomó la decisión de congelar sus óvulos porque su gran anhelo es ser madre, además compartió en su integran un comunicado para revelar la noticia.

Tras meses de angustia contenida porque no quería asustar a doña Hilda, su mamá, “La Vecina”, como se le conoce a la conductora y modelo, se recupera en casa tras extirparle el tumor cancerígeno el martes 5 de octubre.

“Yo soy sola con mi mamá, no sabía cómo decirle, ella es un adulto mayor que depende cien por ciento de mí. Cuando ya tenía la fecha para operarme hablé con ella ‘estoy pasando por una situación difícil, pero no pasa nada. Haz hecho a una hija muy valiente de la cual te tienes que sentir muy orgullosa. Tengo cáncer en la tiroides, pero no me voy a morir, no tengo metástasis“.

Recordó que fue en enero cuando se notó una bolita en el cuello, pero no le dio importancia, meses después llevó a su mamá al médico y aprovechó para hacerse un estudio de tiroides y, como salió bien, no se realizó el ultrasonido de cuello, pero al tiempo su mamá le hizo ver que su cuello se veía inflamado de un lado.

Después de visitar cuatro oncólogos, el mundo de la venezolana se derrumbó cuando después de practicarle una biopsia, le confirmaron un tumor maligno en la tiroides.

“La Vecina” estará 15 días más en recuperación y en tres meses, estimó, se realizará nuevos estudios para confirmar que no hay más células cancerígenas en su cuerpo.

ASÍ LO DIJO

“Me pregunta el doctor que si quiero ser mamá, le dije que sí, que es lo que más quiero en la vida. Me dice que quizás voy a necesitar radiación y eso pausaría un año o más la posibilidad de embarazarme y me recomendó un tratamiento para congelar mis óvulos, procedimiento que realicé en agosto”,

Vanessa Oyarzún, Modelo y conductora View this post on Instagram A post shared by Vanessa Oyarzún (@vanessalavecina)

