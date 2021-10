Hija de Carolina Sandoval, Bárbara Camila, sorprende de tú a tú con la primera dama de EE.UU. Jill Biden

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sin pensaban que Carolina Sandoval era la única en cosechar logro tras logro, se equivocan. Una de las luces de sus ojos, su hija mayor, Bárbara Camila ha dejado a todos en un tacón al postear una foto nada y nada menos que al lado de la primera dama de los EE.UU, Jill Biden.

“Hola, hola mi gente… Estoy aquí con la Primera Dama, la Dra. Jill Biden, celebrando el Mes de la Herencia Hispana en el Museo Nacional de Arte Mexicano en Chicago. Qué honor fue haber tenido esta hermosa conversación con ella. ¡Estoy muy agradecida y emocionada de este acercamiento tan importante, el cual fue gracias a ustedes mi familia digital. Hablamos de esos temas que nos interesan a nosotros los hispanos. Fue lindo ver que nuestra voz y opiniones cuentan”, dijo Bárbara Camila acompañando la imagen al lado de la esposa del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.

Bárbara Camila tiene muy buen sentido de la moda y la belleza, pero también es cierto que es una joven sumamente inteligente y preparada. No en vano consiguió una beca para estudiar medicina en una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Además, siempre ha mostrado su compromiso social con las mujeres, jóvenes y ahora hispanos. A través de la cuenta de Instagram de Carolina Sandoval, Bárbara Camila ha tocado temas importantes y sobre todo ha aprendido del poder que tiene la palabra para usarla siempre a favor de causas nobles. En esta oportunidad sorprendió al dejarse ver al lado de la primera dama de los EE.UU. Jill Biden.

La joven prometió dar más detalles de este encuentro más adelante. Pero sin duda esto es un logro no sólo para Bárbara Camila, sino para la familia de Carolina Sandoval en general. Recordemos que apenas hace unos días la venezolana habló de la importancia de la familia durante una entrevista que concedió a Chisme No Like, donde le dio hasta con el balde a sus ex compañeros de Suelta la Sopa pero de una manera muy elegante. “Si son de esas personas que no han hecho el bien, prepárense porque el chaparrón de agua que les viene… tendrán que sacar varios paraguas…”, aseveró “La Venenosa” sobre la cancelación del show de Telemundo.

