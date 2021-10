“No me interesa el Mundial”: las declaraciones de Lionel Scaloni que preocupan a toda Argentina [Video]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Desanimado. De esta forma se mostró Lionel Scaloni en la rueda de prensa postpartido del Argentina-Perú. A pesar de que su equipo terminó la triple fecha de las Eliminatorias con un saldo de siete puntos, el seleccionador de La Albiceleste confesó que no está en condiciones para pensar en el Mundial de Qatar 2022.

Sin dar mayores detalles, Scaoloni reveló ante los medios de comunicación que atraviesa una situación familiar complicada. Por ello, su trabajo como seleccionador no es prioridad.

🗣️😢Después del triunfo de Argentina, Lionel Scaloni sorprendió en la conferencia de prensa con una revelación acerca de un difícil momento personal.



¡Arriba, Lionel!🙌💪pic.twitter.com/09w0sgr2uR — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 15, 2021

“Lo primero que quiero hacer es irme a mi casa, que hace mucho tiempo que no veo a mi familia. No estoy atravesando una situación familiar buena como para estar pensando en el Mundial. Me quiero ir. Fueron muy duros estos meses y no quiero saber más nada”, dijo el argentino.

La pareja e hijos de Scaloni viven en Mallorca, España, y no los ve desde agosto. En este sentido, reiteró: “Hoy se terminó esta triple fecha y ya veremos qué hacemos más adelante. Fueron momentos muy difíciles para mí y para mi familia. No estoy como para pensar en el Mundial. Sinceramente, no me interesa en absoluto“.

Lionel Scaloni y su familia están atravesando un mal momento por unos problemas de salud de su entorno hace semanas. Inclusive durante la Copa América y semanas posteriores. Cuando dijo "ahora no me interesa el Mundial” fue por eso. De hecho pasó días en una clínica post Brasil. pic.twitter.com/TzY070T6LK— Gastón Edul (@gastonedul) October 15, 2021

Scaloni y sus problemas familiares

En julio pasado, cuando Argentina conquistó la Copa América en el Maracaná, el entrenador de 43 años de edad había mencionado particularmente la situación de su madre.

En medio de las dedicatorias y entre lágrimas, afirmó: “También se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”.

El seleccionado argentino jugará el 11 de noviembre contra Uruguay, en Montevideo; y el 16 ante Brasil, en San Juan. Dos clásicos que podrían asegurar el boleto mundialista.

