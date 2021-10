Covid: Washington despide a 127 empleados de la policía por no vacunarse

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En esta pandemia hay personas que están determinadas a no vacunarse contra el Covid-19, como los 127 empleados de la Patrulla del Estado de Washington (WSP) que fueron despedidos luego de negarse a cumplir con el mandato de vacunas del estado, publicó Fox 13.

John R. Batiste, jefe de la WSP, dijo: “Extrañaremos a cada uno de ellos”. En total, 53 civiles y 74 oficiales comisionados, incluidos 67 soldados, 6 sargentos y un capitán, fueron despedidos de sus puestos.

“Realmente desearía que se quedara con nosotros. Tiene mi mayor agradecimiento por el arduo y exitoso trabajo que ha brindado durante sus valiosas carreras en WSP, respeto por su valentía y su compromiso en todo lo que ha hecho en nombre de la agencia” John R. Batiste, jefe de la WSP

“En cuanto a las más de 2,000 personas que eligieron quedarse en nuestra agencia, estaré eternamente agradecido”, dijo el responsable de la WSP. “Ahora debemos centrar nuestra atención en asegurarnos de que desplegamos nuestros recursos de una manera que continúe manteniendo nuestras carreteras seguras y cumpla con las otras responsabilidades centrales de aplicación de la ley que esta agencia ha cumplido con honor durante más de 100 años”.

Jay Inslee, gobernador del estado, anunció en agosto el mandato de vacunas para los trabajadores estatales, que entró en vigencia el lunes. La única exclusión voluntaria para no vacunarse era una exención médica o religiosa.

Las autoridades policíacas de Washington dijeron que están trabajando en un plan de contingencia para garantizar la seguridad y que se ampliará el reclutamiento para cubrir las plazas que quedaron vacantes.

Mientras tanto hay inquietud en la población, el propietario de un negocio en Seattle externó su preocupación de que el mandato traería como consecuencia escasez de personal y más llamadas al 911.

“Me siento como si estuviera solo. No puedo obtener ayuda de ningún lado. Simplemente abro la puerta todos los días y no sé si voy a ir a casa sano y salvo con mi familia o si algo está mal, va a suceder “, dijo a Fox Business Maher Youssef, propietario del Pluto Organic Café de Youssef en Belltown. “Los turistas no van a venir, la gente no va a salir de su casa para comprar cosas. Va a ser como una ciudad fantasma”.

En las últimas semanas ha habido protestas de los inconformes por vacunarse, en donde muchos citan que no están en contra de las vacunas, sino contra el mandato.

“Somos adultos y sabemos cómo cuidarnos”, dijo Kelly Coyle, ex empleada del Departamento de Transporte del estado, “No creo que debas obligar a alguien a inyectarse algo en su cuerpo que no quiere y perder tu sustento”.

