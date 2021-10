VIDEO: Rudy Giuliani abona a su desprestigio al usar filtro para apersonarse como Abraham Lincoln

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, continúa abonando a su desprestigio público y ahora desató críticas por la publicación de un video donde utilizó un filtro virtual para apersonarse como Abraham Lincoln.

Giuliani, quien enfrenta una multimillonaria demanda, publicó el video para atacar al aspirante demócrata a la gubernatura de Virginia, Terry McAuliffe, a quien acusa de “rentar” la habitación del expresidente estadounidense cuando trabajó en la Casa Blanca.

Los republicanos han acusado a McAuliffe de idear un controvertido plan en la década de 1990, cuando trabajaba en la Administración del presidente Bill Clinton, para permitir que los donantes durmieran en la habitación que fue de Lincoln.

“El hombre que deshonró nuestro pasado vendiendo mi habitación cientos y cientos de veces a sinvergüenzas”, aseguró Giuliani personificado como Lincoln.

No es la primera vez que los republicanos abordan este escándalo que no ha sido confirmado, a pesar de las acusaciones, pues en 2013, Ken Cuccinelli afirmó lo mismo sobre McAuliffe, pero sin pruebas.

El video podría abonar a los planes republicanos para imponerse en Virginia, aunque expertos adelantan que esto desatará una nueva batalla de acusaciones, pues el aspirante a gobernador republicano Glenn Youngkin podría ser vinculado con el expresidente Donald Trump.

Giuliani desató cientos de críticas, incluso bloqueó distintas cuentas en Twitter.

Michael J. Stern, un columnista de USA Today, fue de los que cuestionaron la decisión del exabogado personal del expresidente Trump, recordando su exitoso pasado

“Eres un exfiscal general de Estados Unidos. Eres un exalcalde de Nueva York. ¿Qué demonios te paso… y cuándo termina esto?”, escribió Stern. You are a former U.S. Attorney.



You are a former Mayor of New York City.



What in the hell happened to you…and when does it end?— Michael J. Stern (@MichaelJStern1) October 20, 2021

Giuliani ha causado polémica con otros videos, como cuando fue captado rasurándose en el aeropuerto JFK, en el área de comida.