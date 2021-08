VIDEO: Rudy Giuliani causa polémica al afeitarse en área de comida del aeropuerto JFK

El exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, agregó un penoso momento a su vida, en medio de la debacle profesional que enfrenta, ya que fue captado afeitándose en el área de comida del aeropuerto JFK, en Nueva York.

El video fue publicado en Twitter por el comediante Michael Rapaport y ya suma más de un millón de reproducciones, además de miles de comentarios.

“Mira a este desagradable asqueroso, sucio, desagradable cerdo @RudyGiuliani afeitándose ayer en un restaurante del JFK”, escribió el comediante.

Agregó que discutiría el hecho en su podcast del 23 de agosto.

Look at these disgusting filthy nasty slob @RudyGiuliani shaving in a restaurant at JFK yesterday.

You nasty pig you #Rudy

The @iamrapaport is now LIVE discussing the disgusting:https://t.co/miHUOBNbPj pic.twitter.com/yYwUN7lWid

— MichaelRapaport (@MichaelRapaport) August 23, 2021