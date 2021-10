Delta plus: ¿Continuarán surgiendo variantes del COVID?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En julio pasado, los científicos británicos identificaron un sublinaje de la contagiosa variante Delta de COVID-19 que han llamado “Delta plus”. Unos meses después saben que esta mutación se extiende por ese país, que atraviesa por un repunte de nuevas infecciones, y que ya se ha encontrado en al menos otros 44 países del mundo. ¿Continuarán surgiendo variantes del COVID? Esto es lo que opinan los expertos.

Lo que se sabe sobre la variante Delta plus

La variante Delta plus, también llamada AY.4.2, es una mutación de la contagiosa variante Delta que causó una tercera ola de la pandemia en prácticamente todo el mundo. Las autoridades sanitarias del Reino Unido, país donde se identificó por primera vez, señalan que esta nueva variante constituye ya el 6% de los casos de COVID en esa nación.

La AY.4.2 cuenta con nuevas mutaciones relacionadas con la proteína espiga, misma que le permite al virus infectar las células sanas de nuestro organismo. Sin embargo, hasta el momento los expertos no la consideran más peligrosa que la Alfa o que la Delta original, que son hasta 60% más transmisibles.

Es probable que la Delta plus “sea hasta un 10% más transmisible”, le dijo a la BBC el profesor Francois Balloux, director del Instituto de Genética del University College de Londres. “En esta etapa yo diría que esperemos y observemos, que no haya pánico. Puede ser un poco más transmisible, pero no es algo absolutamente desastroso como vimos anteriormente”, aseguró.

Y aunque el experto cree que esta variante “no ha impulsado el reciente aumento en el número de casos en Reino Unido”, las autoridades de salud británicas afirman que están vigilando muy de cerca el comportamiento de esta mutación.

Por su parte, hasta el momento la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha incluido a la variante Delta plus entre sus variantes en investigación o de preocupación, por lo que no se considera que sus características de transmisibilidad o escape inmunológico constituyan una amenaza para las vacunas, el diagnóstico o el tratamiento de la enfermedad.

¿Habrá nuevas mutaciones de la cepa original?

Una de las características de los virus es que mutan constantemente para adaptarse y transmitirse mejor con el fin de garantizar su supervivencia. Desde que el virus SARS-CoV-2 surgió en China en 2019 ha sufrido múltiples variaciones como la Alfa o la Delta, que causaron un incremento de las infecciones en diversos países del mundo.

Mientras el virus que desencadena el COVID-19 continúe encontrando personas para infectar, las mutaciones seguirán surgiendo. Si consideramos que hasta el momento aproximadamente sólo un 37% de la población mundial se ha vacunado por completo contra la enfermedad, las probabilidades de que el patógeno mute siguen siendo altas.

Sin embargo, los expertos creen que esto no significa necesariamente que las nuevas mutaciones sean más peligrosas o más contagiosas. Por ejemplo, el doctor Adam Lauring, experto en enfermedades infecciosas y virus de la Universidad de Michigan, le dijo a WGNTV que aunque la variante Delta mute para hacerse más contagiosa, probablemente no volverá a duplicar su tasa de transmisión como ocurrió este año.

Por su parte, el doctor Joshua Schiffer, experto en virus del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson, explicó a la misma publicación que el patógeno podría adaptarse para sobrevivir entre las personas vacunadas o que presentan algún tipo de inmunidad. “El virus podría adoptar una mutación que haga que la respuesta inmunitaria sea menos efectiva”, señala y, en ese caso, sería necesario actualizar la formulación de las vacunas con cierta periodicidad, como ocurre con las vacunas de la gripe.

Lee más:

+ La variante Delta de COVID produce una carga viral 1,000 veces mayor que otras cepas del virus

+ Las mejores mascarillas para protegerte contra la variante Delta de coronavirus

+ Variante Delta y viajes: 5 artículos para protegerte si vas a volar pronto

+ COVID: FDA autoriza dosis de refuerzo de las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson