El fútbol moderno: conoce al niño de cuatro años de edad que fue fichado por el Arsenal y sorprende al mundo con su talento [VIDEOS]

El club londinense Arsenal ha fichado a un niño de 4 años, Zayn Ali Salman, mientras aún está en preescolar, convirtiéndolo en el fichaje más joven de su academia de talentos, informa este jueves la BBC.

Según revela el canal público británico, Salman llamó la atención de la entidad británica cuando lo vieron jugar con niños que le doblaban la edad.

Meet Arsenal's newest and youngest ever singing, 5-year-old Zayn Ali Salman! 🔴⚪pic.twitter.com/ADvnr5YznQ — Arsenal Presser (@APresserV2) October 21, 2021

“Obviamente, le pusimos con jugadores de su edad, con los niños de cuatro, cinco y seis años, y ya iba por delante de todo el mundo“, explicó Austin Schofield, el entrenador de Salman en la Academia de Fútbol First Touch.

El preparador destacó a la citada cadena de televisión que el niño “es mucho más rápido que el resto y más dispuesto a ir a por el balón. Cómo lo golpea, cómo pasa la pelota, es mucho mejor que el resto“.

Meet five-year-old footballer Zayn Ali Salman…



He was recently scouted by Arsenal and has become their youngest ever recruit ⚽️ pic.twitter.com/x2tLhEyG9h— BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) October 21, 2021

“Hablé con su padre y quiso que lo pusiéramos a jugar con los más mayores. Pensé: ¿por qué no? vamos a ver qué tal se le da”, observó Schofield.

También el ojeador de talentos del Arsenal Stephen Deans elogió la manera de jugar del pequeño, quien al parecer ya ha recibido ofertas de “otros grandes clubes” si bien parece “comprometido con su club favorito”. Arsenal have signed Zayn Ali Salman, now five years old, becoming the youngest ever recruit at the club after signing up for Arsenal’s pre-academy development centre, aged just four. #afc pic.twitter.com/kdNETtXuKV— All arsenal.com (@yommyafc) October 21, 2021

