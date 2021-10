Cristiano Ronaldo dejó picante recado a sus ‘haters’: “Cerraré la boca y ganaré cosas”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El ‘Bicho’ Cristiano Ronaldo parece destinado a tener que vivir callando a sus críticos a fuerza de goles y títulos. Llegó al Manchester United y ya factura goles decisivos, como los que marcó en Champions League contra Villarreal y Atalanta para que los Diablos Rojos ganaran.

Recientemente tuvo una entrevista con Sky Sports y le preguntaron justamente por las críticas. Y lejos de mostrar molestia, trasnmite que se alimenta de los malos comentarios para rendir a más alto nivel con 36 años de edad.

“La gente que no quiere ver eso es porque no les gusto, pero para ser honesto tengo 36 años y he ganado todo, ¿me voy a preocupar porque la gente diga cosas malas de mí? Duermo bien por la noche y me voy a la cama con la conciencia tranquila. Que sigan con eso porque todavía les cerraré la boca y ganaré cosas”, declaró el portugués.

En Premier League suma cinco partidos y tres goles, mientras que en Champions League lleva tres goles en tres juegos. Y empieza a ser determinante en un equipo que tiene algunas dudas en defensa.

De ninguna manera Ronaldo hizo todo esto en menos de 2 meses. 🐐@Cristiano pic.twitter.com/ncKQIvQ3s1 — CarlosDan7el (@Dan7elllll) October 20, 2021

“Las críticas siempre existirán aquí. No me escondo de eso y realmente no me importa porque sé que el fútbol es así. Mis reacciones son las que siento en ese momento. Todo el mundo me conoce. Siempre he sido así; no voy a cambiar ahora con mi edad. Siempre daré el 100 por ciento por este club y mis reacciones son parte de lo que soy y no quiero molestar a nadie. Sé que habrá ojos puestos sobre mí por lo que soy, por lo que logro, por lo que gano”.

Para cerrar, manifestó que ya sabe lo que es lidiar con todos los comentarios adversos y solo se dedica a prepararse de la mejor manera para rendir.

“Siempre van a encontrar las cosas malas, pero para mí no es un problema. La vida es una lección constante y todavía aprendo con mis errores, tratando de mejorar los siguientes juego”, finalizó Cristiano Ronaldo.

