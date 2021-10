Excluye a sus suegros de la vida de su hija por sus constantes críticas respecto a su peso

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

A muchas personas les resulta sumamente complicado mediar situaciones para así poder llevar una buena relación con sus suegros, sobre todo si estos se entrometen en cuestiones de crianza y otros temas relacionados con la vida de sus nietos.

Eso es lo que le pasa a una madre estadounidense llamada Arielle, la cual ha ganado decenas de seguidores en TikTok, luego de que compartiera la historia de cómo decidió alejar a sus suegros de su hija al considerar que estos no le hacían bien a la niña.

La mujer es madre de 2 niñas y por ende, le gusta compartir tanto en Instagram como en TikTok su experiencia con l maternidad, a través de las cuentas @mermaidmomarielle.

Recientemente, la madre se sinceró con sus seguidores al narrar cómo y por qué decidió que sus hijas, sobre todo la mayor, se alejaran de sus suegros, es decir de sus abuelos paternos, debido a que constantemente las están criticando.

Según Arielle, sus suegros siempre tenían comentarios en contra de su hija mayor, pues la criticaban por su corte de pelo, por la ropa que ella elegía vestir, e incluso por su aspecto físico y su peso. De hecho, en una ocasión atacaron a la niña por llevar una falda corta que, según ellos, “no iba bien con su peso” pues tenía “una barriga demasiado grande” y le sugerían constantemente que le comprara a la pequeña ropa más grande y “adecuada a su talla”.

Pero la gota que derramó el vaso fue cuando en la Navidad pasada, los suegros solo dieron regalos a su hija menor, lo que para esta madre demostró que existe un rechazo evidente hacia su primogénita. Cabe aclarar que ellos no son los abuelos biológicos de la niña. @mermaidmomarielle Part 1. Reposting because tiktok took it down at 1million likes #toxic #inlaws #mil #fil #parenting #birthdays #befair ♬ original sound – Arielle

Su decisión causó polémica entre los internautas; algunos dijeron que apoyaban y entendían perfectamente su decisión mientras que otros consideraban le hacía un daño mayor a su hija.

Finalmente, esta madre indicó que está convencida de que tomó la mejor decisión para así evitarle traumas a futuro a su pequeña.

