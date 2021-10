Expuesta en Chisme No Like: Dicen que Laura Bozzo se burla del cáncer de Adamari López

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En el programa Chisme No Like han abierto una especie de sección en la que están exponiendo audios comprometedores protagonizados por la voz, supuestamente de la conductora peruana, Laura Bozzo. Javier Ceriani defiende la información que comparten sobre ésta, aseverando que aún cuando se exponga lo peor de Bozzo, ésta no lo está pasando para nada mal.

Que está en Acapulco, México. Y sus fuentes le informan que ella lo está pasando “bomba”, es decir genial. Que además de estar tomando el sol, los que la protegen la tienen tan arropada o blindada, que no hay posibilidad de que ella enfrente cárcel, porque tiene poderes políticos que la defienden.

Claro, para el argentino y su compañera Elisa Beristain esto no es excusa para ellos callar y seguir aireando la información que les llega sobre la peruana. En un nuevo capítulo sobre los audios de ésta, Laura Bozzo arremete en contra de una de las celebridades más queridas de la televisión hispana, nada más y nada menos que de Adamari López, estrella actual de la cadena Telemundo.

En este audio la voz, señalada como la de Laura Bozzo, se burla del cáncer que padeció Adamari López.

Y dice: “Peor que basura me tratan en Televisa. Yo he maldado a la mier**… a la reconch* de su mad**. Ojalá pudiera regresar a Telemundo. Entro de rodillas a la Virgen de Guadalupe“. Después de este audio Javier Ceriani agregó que ellos tienen la libertad de hablar de Laura Bozzo porque ella trabajó en El Gordo y la Flaca, he hizo farándula. Hablan entonces de ella, porque la peruana en sí es ahora también farándula. El argentino señaló también que ésta solo ataca a mujeres.

“Gente que represente a los migrantes, que alcen la voz, que represente a la mujer, pero no la niña de siempre, Adamari -López- que tuvo cáncer, pobrecita y entonces el marido la dejó y entonces se victimiza. No mam*s, yo estuve muerta, tuve cáncer, me dejaron. Me pasó de todo y no me voy a victimizar. Yo tengo la bandera del guerrero…”.

