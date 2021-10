Revelaron la carta que le escribió Mauro Icardi a Wanda Nara que le permitió el perdón de su esposa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Fueron días intensos de un matrimonio que inició en 2014 y producto de ese amor nacieron Francesca e Isabella. Mauro Icardi y Wanda Nara seguirán juntos, adelante con su historia amorosa sin antes no dejar aclarado lo que ocurrió.

El futbolista del PSG tenía contacto y se escribía con María Eugenia Suárez “La China” y su esposa lo descubrió. Parte de lo decía ese chat, según la prensa argentina era: “Sos la mujer de mis sueños, mi ídola, te veo desde chiquito”, le escribió Mauro.

“Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”, le respondió “La China”

Superado ese tema, en el que estuvieron muy cerca de firmar el divorcio, Wanda escribió un comunicado abierto en su cuenta de Instagram para explicar cómo se sentía y su decisión definitiva.

“Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos. Fuimos al abogado. En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el Acuerdo. Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás”, escribió la modelo y empresaria.

Carta completa de Icardi a Wanda

Cada vez más te demostré las cosas que te digo. Nunca te mentí ni te inventé nada, tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmado nuestros sueños de ocho años, lo que quisimos cumplir y conseguimos todo lo que nos propusimos hacer. Espero que lo disfrutes, estaré tranquilo porque sé que en el resto de mi vida no vas a tener nada para reprochar.

Te estás equivocando y mucho, no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte, te dije que lo que pidas lo pidas, aunque en el interior, en mi alma sea lo peor que me pueda pasar. Espero también que lo disfrutes, no soy una persona de mierda. Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Lo sabés vos y lo saben todos.

Soy un gran padre, doy la vida por mis hijas y eso me hace sentir orgulloso. Soy un gran padrastro. Desde el minuto cero doy la vida por los nenes y por hacerlos felices. Soy una persona que no me interesa lo material, todo lo material te lo entregué siempre a vos. Siendo millonario me visto en H&M y compro ropa de Amazon, para que te des una idea y lo sabés muy bien. A raíz de todo esto no puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ningunearme, tu pelotudearme. Yo no soy una mierda y no me lo merezco, espero que con todo lo material seas feliz.

Ahora querés la joda, escribirte con tipos, espero que sean el 1% de lo que fui yo. Arruinaste todo por un chat de mierda que no significaba nada para mí, un chat por el que estás ciega y no podés ver más allá del teléfono donde ves pelotudeces y mandás data a la prensa. Nunca me lo hubiera esperado, pero soy real y sé que la gente cambia. Yo mantengo mis valores, lo tengo claro. Gracias por todo lo que fuimos, por las hijas que me diste, por hacerme feliz y luchar por todo lo que hiciste. Gracias por darme el apoyo que necesité siempre, gracias por estar cuando más lo necesité y perdón por ser la mierda que fui y perder todo por un error. Espero que seas feliz, te merecés ser feliz, si no es a mi lado espero que encuentres donde serlo. "Icardi":



Por la carta de Mauro Icardi para Wanda Nara difundida en #LAM.

Esta carta fue leída por Yanina Latorren en Los Ángeles de la Mañana.

