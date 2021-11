Hispanos transgéneros huyeron de México para no ser víctimas de acoso y en California son discriminados

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Diego nació siendo hombre, sin embargo, con el paso del tiempo se dio cuenta que su cuerpo no era afín a sus gustos; quería ser varón y trabajó en ello hasta que se convirtió en un hombre transgénero.



Así como Diego, Dalia soñaba con ser una niña, enfundarse en vestidos e iluminar su rostro con maquillaje. Pasado un tiempo, su cuerpo empezó a tener curvas, como un día lo soñó.



El destino estaba escrito para ellos, se conocieron en México, se hicieron pareja y después de varios comentarios por ser transgénero decidieron emigrar a California para no ser víctimas de bullying y darle una mejor vida a su primer retoño.



Todo parecía ir bien, hasta que Diego quedó embarazado de su segundo hijo, y fue rechazado de una clínica médica por el hecho de ser transgénero.



“Ahora que fui al ultrasonido la doctora me dijo ‘tienes que buscar a Dios, porque tal vez estás equivocado’”, contó Diego a Telemundo.



Después del comentario de la médico, la pareja fue en busca de otra clínica, donde también fue cuestionado sobre su aspecto.



“Hicimos una cita por teléfono y a Diego le preguntaron cuál era su aspecto y si se veía como hombre o mujer… También le dijeron ‘¡Además te cortaste el cabello! ¡Aquí atendemos a puras mujeres!’”, contó Dalia al tiempo que recordó que le cancelaron su cita.



La pareja llegó a la clínica “Paul Kim, D.O. OB & Gynecology Medical Center” donde el médico les mandó decir que no atiende a personas transgénero.



“Me trató muy mal el doctor, no paré de llorar. Me da miedo ir a las clínicas y no sé qué vaya a pasar”, dijo al mismo medio Diego.



La pareja no se rendirá hasta encontrar un lugar donde los puedan atender sin ser discriminados.



Te puede interesar: