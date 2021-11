Insólito: Multan a Max Verstappen con más de $50,000 dólares por tocar el auto de Lewis Hamilton [VIDEO]

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), ha sancionado al piloto holandés Max Verstappen con $57,256.75 dólares, por tocar el alerón del auto de Lewis Hamilton previo al Sprint Race de la clasificación al Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1.

Según los comisarios de la Fórmula 1, Max Verstappen de la escudería Red Bull, tocó y examinó el alerón de su auto y el Mercedes de Hamilton, “buscando” alguna irregularidad.

Tras la clasificación de la #F1xESPN y ya bajo parque cerrado, Max Verstappen tocó y examinó su auto y el de Hamilton y por esta acción, la FIA lo multó con 50mil euros.



📽 @frd182 pic.twitter.com/E0sWhejwfM — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2021

Al ser un hecho sin precedentes de sanción, la FIA decidió multar al piloto neerlandés únicamente de forma monetaria, con más de $50,000 dólares y no de forma deportiva.

Los comisarios consideran que Verstappen no aplica ninguna fuerza al tocar el alerón y que claramente no causa ningún daño. Más allá de eso, reconocen que esto lo hacen otros pilotos y que podría haber sido peligroso.

🔴 ÚLTIMA HORA



Sanción ECONÓMICA para Max Verstappen por tocar el alerón trasero de Lewis Hamilton. 50.000 euros.



NO hay sanción deportiva. pic.twitter.com/wEDj2hPVko— Víctor Abad (@victorabadf1) November 13, 2021

Sanción de la Fórmula 1 a Lewis Hamilton

Por otra parte, la Fórmula Uno sancionó al piloto británico Lewis Hamilton de Mercedes por una irregularidad en su monoplaza, esto provocó que saliera último en la carrera sprint clasificatoria del Gran Premio de Brasil de este sábado, un duro golpe en su lucha por el título.

“Lewis Hamilton ha sido desclasificado de la sesión clasificatoria del viernes por una infracción técnica relacionada con el sistema DRS”, indicó la Fórmula Uno en Twitter. BREAKING: Lewis Hamilton is disqualified from Friday's qualifying session for a technical infringement related to the DRS system#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/zjgQ4WlArN— Formula 1 (@F1) November 13, 2021

Tras dominar las clasificaciones del viernes, el piloto siete veces campeón del mundo debía iniciar en la primera posición, sin embargo, los comisarios hallaron irregularidades en el alerón trasero móvil (DRS) de su coche, una pieza que reduce la carga aerodinámica para que el vehículo gane más velocidad.

