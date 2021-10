Insólito: Lewis Hamilton podría terminar en la cárcel por volver vegano a su perro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Controversial, así es Lewis Hamilton cuando está fuera de las pistas. Una muestra de esto es que el siete veces campeón de la Fórmula 1 es vegano declarado. Inclusive, recibió una denuncia por alejar a su perro de toda carne y sus derivados. Esta situación podría llevarlo a la cárcel.

La asociación británica The Blue Cross, que se dedica a la protección, atención y cuidado de los animales, acusó a Hamilton de violar la Ley de Bienestar Animal, vigente en el Reino Unido desde 2006, por la dieta vegana de Roscoe, su afamada mascota.

“Si su sistema de creencias personal significa que no quiere comer ninguna proteína animal, está bien; pero esa dieta no está diseñada para cumplir con los estándares de bienestar de su mascota“, expresó Daniella Dos Santos, presidenta de la Asociación Veterinaria Británica. View this post on Instagram A post shared by Roscoe Hamilton (@roscoelovescoco)

El riesgo que corre Hamilton por su perro

Por el momento, la denuncia solo fue pública. En caso de que se haga formal, Hamilton podría enfrentar una multa de £20,000 libras esterlinas (más de $27,000 dólares) y una pena de hasta 51 semanas en la cárcel. También le retirarían la custodia de su perro, ante posible maltrato.

Roscoe se ha convertido en toda una celebridad en las redes sociales. Con más de 413.000 seguidores en Instagram, este bulldog acompaña a Lewis en sus quehaceres diarios. Al igual que su dueño, el perro solo consume verduras, legumbres y frutas.

