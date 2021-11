VIDEOS: Golazos y atajadas protagonizan un nuevo reto en el entrenamiento de la selección de Francia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La selección de Francia, demostró una vez más lo unidos que están sus jugadores luego de que realizaran un nuevo y divertido reto que consistía en ver quien anotara los mejores goles o realizara las mejores atajadas en el caso de los porteros.

Tras finalizar el último entrenamiento previo al juego de este sábado contra Kazajistán, los jugadores de ‘Le Bleu’ participaron en un entrenamiento dónde pusieron a prueba los reflejos de Alphonse Areola y Benoît Costil, segundo y tercer portero respectivamente.

Los golazos y atajadas fueron los protagonistas de este entretenido desafío que dejó momentos de mucho disfrute para quienes has podido ver el vídeo publicado en redes sociales del equipo de Francia.

A la fin de l'entraînement d'hier, les Bleus ont effectué un challenge devant le but gardé par @AreolaOfficiel et Benoît Costil 🔥 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/rsYhKFjP0e — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 13, 2021

Francia clasificó al mundial Qatar 2022

La selección de Francia viene de protagonizar una goleada monumental sobre Kazajistán por 8-0 con la que consiguieron la clasificación al mundial Qatar 2022, con una actuación histórica de Kylian Mbappé que marcó hasta cuatro goles.

Mbappé inició y finalizó la goleada de su equipo en los minutos 6′, 12′, 32′ y 87 para convertirse en el primer jugador que marca cuatro (4) goles en un partido con la selección francesa desde que lo hiciera Just Fontaine contra Alemania en la Copa del Mundo de 1958. Mbappe gets a double for France 🔥 pic.twitter.com/0hAYBFyM5O— ESPN FC (@ESPNFC) November 13, 2021 Kylian Mbappé has a first half hat trick for France! 👏🎩 pic.twitter.com/gEXTdrIHdS— ESPN FC (@ESPNFC) November 13, 2021 FRA 8-0 KAZ (88') – Kylian Mbappé es el primer jugador que marca 4 goles en un partido con la selección francesa desde que lo hiciera Just Fontaine contra Alemania en la Copa del Mundo de 1958.— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 13, 2021

Por su parte, Karim Benzema fue uno de los actores de reparto al marcar dos goles en los minutos 55′ y 59, mientras que Rabiot al 75′ y Griezmann de penalti al 84, finiquitaron el juego perfecto de Francia.

