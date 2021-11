Le prometieron el sol, la luna, las estrellas y terminó raptada por una red sexual

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cuando Corinna Slusser tenía 18 años un hombre de nombre Yhovanny Peguero, de 38 años, le prometió un trabajo de ensueño que cambiaría su vida para siempre, ésta sin pensarlo, aceptó y viajó a la Gran Manzana en busca de él.



Ya en Nueva York fue reclutada por una red de trata de blancas del Bronx, de acuerdo con The New York Post la imagen de la joven de inmediato apareció en diferentes medios que ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero.



Se sabe la joven era obligada a prostituirse en hoteles de mala muerte por un proxeneta de la zona. Dos meses después de que la joven llegara a Nueva York la joven fue víctima de una desaparición forzada.



“Han pasado cuatro años. Pero aún así no debería de rendirme, todo el mundo me dice que existe la posibilidad de que ella esté ahí afuera. De eso vivo (de la esperanza). Solo le rezo a Dios y sigo tratando de tener fe”, ha dicho su madre al diario antes mencionado.



De acuerdo con la madre de la joven, Corinna Slusser siempre se caracterizó por ser una chica rebelde que iba en contra de las reglas, incluso, vecinos de la joven dieron a conocer que la chica dejó sus estudios por ir en busca de su sueño a Nueva York.



“Ella estaba un poco fuera de control. No sabía cómo manejara yo sola. Luego empacó toda su ropa y eso fue todo. Nunca la volví a ver”, detalló su madre.



De acuerdo con los registros judiciales, el 4 de septiembre Corinna Slusser hizo una reservación en un hotel del Bronx que es conocido por su actividad sustancial de tráfico sexual y fue ahí cuando conoció a otro proxeneta, Ishi Woney, quien es señalado como responsable de su desaparición.



Ishi Woney ahora se encuentra en prisión por cargos de prostitución y drogas, además, ha sido sentenciado a 15 años de prisión por violación y tráfico sexual relacionado con Corinna Slusser.



Durante la sentencia de Ishi Woney la madre de Corinna Slusser le pidió que le diera donde estaba su hija, sin embargo, dijo desconocer el paradero de la joven.



