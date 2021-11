Carlos Ponce: “Es muy difícil esconder tus colores reales cuando las cámaras están rodando constantemente”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“Es muy difícil esconder tus colores reales cuando las cámaras están rodando constantemente”... Nos dice Carlos Ponce a horas de comenzar su nueva aventura: ‘¿Por Amor o Por Dinero?’, el reality de Telemundo que empieza este miércoles 17 de noviembre a las 7/6 Pm Centro.

Desde la selva y vía zoom hablamos con Ponce, quien nos explica cómo este reality es totalmente diferente a lo ante visto, si podrá superar el fenómeno de ‘La Casa de Los Famosos’, y sus días lejos de del amor de su vida y su próxima competidora, su esposa Karina Banda.

-Este nuevo desafío en tu carrera es: ¿por amor o por dinero?

Carlos Ponce: (risas) Pues la verdad no sé, ahora estoy muy confundido ¿o por amor al dinero no?…. Está súper interesante, hay una una dinámica maravillosa, hay un montón de juegos, pero juegos que son muy parejos, no te voy a decir que son fáciles, pero sí en donde el hombre y la mujer no necesariamente uno tiene más ventaja que otro porque sea más alto o más fuerte, o más alta o más ágil, los juegos están muy bien escogido y esos son los que van adelantándoles a conseguir ventajas para luego, cuando vengan las nominaciones y todo ese tipo de cosas… Ocho solteras hermosas, y ocho soltero guapísimo, en un lugar paradisíaco, literalmente un oasis porque está en el medio de bosque. Nunca se había visto en la televisión, y no creo que se repita a menos que sea con nosotros.

-¿Cómo reaccionaron los 16 participantes cuando llegaron a ese paraíso?

Carlos Ponce: Yo estoy seguro que no es solamente aquí, sino en un formato de reality. Mientras más uno tenga documentado en cámara las fracciones reales pues mejor es, por lo tanto la información de a qué tipo de reality tú estás entrando no se les da a los concursantes, que yo te confieso, yo sé que es un sacrificio muy grande porque quedan desconectados completamente del mundo exterior, en un mundo donde es todo digital y todo el acceso que tenemos, por lo tanto sí llegaron a un lugar que fue una sorpresa, porque este lugar es maravilloso. Tiene un bungalow arriba de las albercas de olas, la piscina, tienen arena natural en una de ellas, un chef que les cocina unos manjares maravillosos… Les digo que honestamente es envidiable, sí hay un sacrificio, un sacrificio grande, pero ahí están por eso para encontrar el amor o competir y llevarse el gran premio de 200 mil dólares.

-¿Qué fue lo que te atrajo volver a conducir un reality?

Carlos Ponce: A mí me gusta mucho el formato, y te puedes dar cuenta por mi carrera, casi siempre acepto todos los trabajos donde yo sé que hay buen ambiente, que me voy a divertir, que la voy a pasar bien, yo odio la monotonía, no puedo quedarme haciendo lo mismo, por eso a veces tu pregunta: “¿Y Ponce, qué es actor o cantante o conductor?”… Yo hago lo que me atraiga al momento, y lo que Dios me ponga en el camino porque yo siempre digo que Dios me pone oportunidades para que yo decida si voy o no, y él decide si nos va a ir bien o si no nos va a ir bien, porque a lo mejor yo tengo alguna lección que tengo que aprender.

Carlos Ponce es el conductor de ‘Por Amor o Por Dinero’. Foto: Telemundo

-Es por amor y por dinero, pero muchos van también por fama, por ser conocidos: hay actores, hay influencers…

Carlos Ponce: Sí, claro… Yo digo también un elemento importantísimo en esto es estrategia y paciencia, pero sí es una plataforma muy grande, que ve con igual importancia el contenido digital, donde la gente tiene acceso a lo que está pasando no solamente en las 2 horas que nosotros le brindamos de aire en prime time, sino de poder ver, de poder sumergirse en una telenovela, porque es lo que termina siendo: una telenovela de la vida real, donde tú conoces de tú a tú casi a los protagonistas, y decides tú a quién apoyas, a quién no apoyas, quién te cae bien, quien te cae mal, porque es muy dificil esconder tus colores reales cuando las cámaras están rodando constantemente, y todo el mundo tiene un punto ahí débil.

-Los reality tuvieron un boom, luego cayeron, y ahora vuelve a ser furor, ¿crees que éste podrá llegarle a lo que logró ‘La Casa de los Famosos’?

Carlos Ponce: Sí yo creo que sí… Yo siento que tiene todos los elementos, ese acceso al sentirte tan cerca. A mí a veces la gente se me acerca, me dice el nombre de un personaje que yo no me acuerdo ni cuál es el personaje, no me acordaba del nombre porque fue algo que hice hace 20 años, que la volvieron a pasar ayer, por ejemplo. En este caso yo siento que es la mayor atracción que tienen los reality, y el hecho también de la comodidad de estar en tu casa, y de momento del streaming y tu poder ver a tu tiempo.

-Hay ocho varones, ocho mujeres, ¿esperan parejas hombre y mujer, o es indistinto, puede ser hombre con hombre o mujer con mujer?

Carlos Ponce: En este caso, por lo que yo he podido ver, sería hombre con mujer, por lo que yo he podido palpar de de cada uno de ellos… Sus sentimientos no los conozco, pero sí esto es como una competencia hombre mujer… Hay caramelo y salcita para todos.

-¿Qué nos puedes adelantar?, ¿en dónde tenemos que tener puesto el ojo?

Carlos Ponce: Yo creo que nos van a sorprender muchas cosas, pero a la misma vez tenemos el acceso a darnos cuenta si están actuando para las cámaras o no, dinámica muy interesante porque a lo mejor tienen entendido de: “Ah, yo voy a decir esto porque… O voy a hacer la persona conflictiva porque si hago este conflicto”… Pero esas conversaciones también se graban, es como un reality dentro del reality.

Carlos Ponce.

-¿Cuál va a ser tu papel con ellos, aparte de la conducción?

Carlos Ponce: Yo soy como mediador, pero es un papel bastante recto de conducción, de llegar a explicarles las reglas, la dinámica, esto es lo que vamos a hacer, de esta forma… Es un formato nuevo, tiene elementos del mundo, pero es un formato nuevo entonces por lo tanto hay cosas que se tienen que ir ajustando en el camino, porque no se ha experimentado realmente al momento, entonces también me sorprende mucho a mí esa parte.

-No estarás aislados con los 16, ¿pero te tocó mudarte a República Dominicana?

Carlos Ponce: Pues no dentro del oasis, yo dije: “Pero un cuartito, ¿cuánto cuesta? yo lo pago” (risas)… No estoy dentro del oasis, por eso te digo esto es un papel de host de una persona que explica el formato, las reglas, la dinámica, los retos, la competencia, y obvio pues en un formato de preguntas y respuestas en alguna ocasión me tocará decir: pasó esto, pero como mediador.

-Tú estás acostumbrado a viajar, ¿cómo es cada vez que te tienes que ir de casa para un trabajo?

Carlos Ponce: Irme de casa siempre es fuerte, es muy probable que este sea la temporadita más larga, porque no hay tanto tiempo libre como para tomarte el avión y regresar… Ya mis 4 hijos son adultos, yo me digo que me necesitaban a mí ahí, y era yo el que necesitaba volver y verlo, y darme alguna recarga de batería… Hay que buscar la forma siempre con la tecnología, Karina y yo FaceTime y esto, y ese tiempo lo tenemos, pero ella, gracias a Dios, conoce mi trabajo y la disciplina que hay que tener, y el tiempo que a veces tenemos que sacrificar nosotros en pareja.

Karina Banda y Carlos Ponce. Foto: Karina Banda

-Hablando de Karina son formatos diferentes tus shows, pero ambos ‘Enamorados’ y ‘¿Por Amor o Por Dinero?’ buscan el amor, ¿se han intercambiado consejos?

Carlos Ponce: Nosotros hicimos un acuerdo muy al principio, y no era por esto específicamente, de lo del trabajo en la casa, y te lo digo porque dentro de la misma empresa era muy probable que yo cayera en un proyecto de la misma empresa de ella… Eso no se dio, pero nosotros habíamos hablado de esas cosas. Lo tenemos claro, ella hace su trabajo y lo hace maravilloso, y yo hago mi trabajo y me divierto, entonces si lo vemos, lo vemos como eso pero no mucho más.

– ¿Por qué tenemos que estar ahí en la pantalla mirando ‘¿Por Amor o Por Dinero?’?

Carlos Ponce: Yo les digo ustedes prendan el miércoles y de ahí no les tengo que decir más nada, ahí solito todo el mundo se va enganchar… De verdad que le tengo mucha mucha fe al proyecto, está maravilloso, si te intriga, si tienes ganas de más y como te dije es como un reality dentro de un reality, y una telenovela en la vida real, donde el elemento principal de una novela siempre ha sido en la historia de Cinderella, esto también es la historia de Cinderella, está todo el mundo luchando y de momento el premio final, yo creo que el público va a lo va a disfrutar mucho.

