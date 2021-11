Tik Tok pagaría $92 millones de dólares a usuarios por violaciones a la privacidad: conoce quiénes pueden recibir el dinero

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si utilizaste TikTok o Musical.ly, es posible que tengas derecho a un pago de un acuerdo de demanda colectiva, según un litigio de privacidad del consumidor presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illions.

Los inconformes presentaron una demanda colectiva alegando que diversas aplicaciones violaron las leyes federales y estatales por recopilar y usar, sin aviso y consentimiento suficientes, sus datos personales al compartir videos en TikTok – Make Your Day, o su aplicación predecesora Musical.ly, en los Estados Unidos.

Las aplicaciones a las que se refieren los demandantes, son :

– TikTok, Inc. f / k / a Musical.ly, Inc

– ByteDance, Inc

– Musical.ly n / k / a TikTok, Ltd.

– Beijing ByteDance Technology Co. Ltd.

Las aplicaciones involucradas niegan las acusaciones hechas en la denuncia operativa.

El “Grupo del Acuerdo” que demanda está conformado por:

La clase nacional:

Que son todas las personas que residen en los Estados Unidos y que usaron la aplicación antes del 30 de septiembre de 2021.

Subclase de Illinois:

Que incluye a todas las personas que residen en el estado de Illinois y utilizaron la aplicación para crear videos antes del 30 de septiembre de 2021.

De aprobarse el Acuerdo, se proporcionaría $92 millones de dólares para pagar a los afectados que presenten reclamos válidos, así como para cubrir los honorarios de los abogados de los demandantes, los costos, una indemnización por servicios para la parte acusatoria y los costos administrativos del acuerdo.

Además, se proporcionarían medidas cautelares para proteger la información de los usuarios de la aplicación.

Los afectados pueden presentar un reclamo en su propio nombre o en el de un hijo menor, si es el caso.

El Acuerdo evitará los costos y riesgos adicionales asociados con la continuación de las demandas; indemnizará a las personas cuyos derechos fueron violados; y liberará a los demandados de responsabilidades adicionales.

También te puede interesar:

Khaby Lame, la estrella de TikTok, desfiló por la alfombra roja de Venecia

TikTok Resumes: la nueva forma de aplicar a un empleo en la red social, disponible solo en Estados Unidos

Ed Sheeran será la nueva imagen de TikTok para atraer a más usuarios