Una exreclusa recibirá $ 7 millones por haber sido registrada desnuda por un alguacil adjunto

Los miembros de un jurado de Honolulu llegaron a la conclusión de que el estado debería de pagar la cantidad de $ 7 millones a una exreclusa por haber sido registrada ilegalmente al desnudo por un alguacil adjunto, cometiendo así un abuso policial.



De acuerdo con la demandante, Elizabeth Mueller, en 2014 ella y otra chica fueron inspeccionadas al desnudo por un alguacil adjunto en una celda que estaba abierta de par en par por lo que otros reclusos (as) e incluso más de un alguacil pudieron ser testigos del registro ilegal que estaba cometiendo en su contra.



“Otros alguaciles en la sala de control, así como los presos que estaba por allí podían pasar y ver a estas mujeres denudas en la celda número uno cuando pasaban”, dijo el representante legal de la víctima, Lanson Kupau.



En el juicio civil de un tribunal federal que duró solo tres semanas, pero que tardó años en prepararse, se dio a conocer que en aquel entonces la víctima no se opuso a la revisión porque temía que se le adjudicaran más cargos en su contra.



“Me sentí como si estuviera en una posición comprometida, lo que me hizo sentir débil. Sentí que no quería protestar porque sentí que él podría empeorar mi situación”, contó.



Lanson Kupau también mencionó que el estado trató de “enterrar” la investigación, por lo que el jurado otorgó a Elizabeth Mueller los $ 7 millones a lo que los abogadores tomaron como una indemnización por que el Departamento de Seguridad Pública (DPS) trató de encubrir los hechos.



“Cuando la acusación fue confirmada por la investigación, la enterraron. No le dieron a Elizabeth Mueller la oportunidad de presentar una queja oportuna”, dijo la también abogada Margery Bronster.



“Él (su abusador) ni siquiera ve que hizo mal y siento que eso es un fracaso en el departamento en capacitar a los oficiales”, dijo la víctima sobre el alguacil quien se sabe aún labora en el DPS.



En tanto, un portavoz del Departamento de Seguridad Pública señaló que: “Todos los empleados tienen el debido proceso cuando se trata de una posible disciplina. Las políticas están bajo un proceso constante de revisión”.



