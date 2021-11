Andrew Garfield ya se cansó de desmentir sobre su posible y anhelada participación en ‘Spider-Man: No Way Home’

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Queda muy poco para el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’ en la gran pantalla y todavía los internautas aun mantienen la fe intacta sobre la gran sorpresa que mostrará dicha película en confirmar de una vez por todas el anhelado Spider-Verse.

Esta tercera producción cinematográfica del Spider-Man perteneciente al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) promete convertirse en una gran apuesta ambiciosa que podría destronar lo mostrado en ‘Avengers: Endgame‘. ‘Spider-Man: No Way Home’ logró reunir a gran parte de los villanos del universo de Spider-Man ya vistos en las cintas de Sam Raimi y Marc Webb, entre los cuales destacan el gremio de los ‘Seis Siniestros’ encabezado por Doctor Octupus, Electro, Lagarto, El hombre de arena y el Duende verde.

El Spider-Man de Tom Holland deberá combatir una amenaza mayor que, a priori, pondrá a prueba sus estatutos de héroe para frenar el caos multiversal que presentará ‘Spider-Man: No Way Home’ el 17 de diciembre cuando se estrene en salas de cine.

Al presenciar que los villanos de otros universos del superhéroe arácnido harán acto de presencia en la tercera cinta ya previamente mencionada, se ha generado la incógnita mediante la pregunta que se han hecho todos los internautas cuando se reveló el primer tráiler de la cinta estrenado en agosto: Si todos los villanos aparecerán en ‘Spider-Man: No Way Home’…¿por qué el Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield no podrían hacer lo mismo?

Un actor que se le ha violado su privacidad al ser constantemente presionado por el fan service mediante la gran sorpresa inesperada que mostrará ‘Spider-Man: No Way Home’ es Andrew Garfield, quien interpretó al famoso héroe en las cintas de ‘The Amazing Spider-Man’ (2012) y ‘The Amazing Spider-Man: Rise of Electro’ (2014), ambas dirigidas por el cineasta Marc Webb.

Andrew Garfield ya no puede asistir a distintos eventos para promocionar sus próximos largometrajes en la gran pantalla sin que un internauta le pregunte si es cierto de que volverá a aparecer como Spider-Man en la próxima cinta del superhéroe, siendo esta celebridad la que más ha perdido la paciencia ante la insistencia de los periodistas y fanáticos. View this post on Instagram A post shared by Andrew Garfield (@andrewgarfield.87)

El actor estadounidense de 38 años ha sido el que más ha negado su participación en ‘Spider-Man: No Way Home‘, y en la premiere de su reciente película de Netflix ‘Tick, Tick… Boom!‘ volvió a desmentirlo. En su más reciente entrevista para GQ, Andrew Garfield realizó una dinámica en donde debía contestar todas las preguntas de sus fans, y como era de esperarse, le volvieron a preguntar sobre su aparición en No Way Home. El actor nuevamente se cansó otra vez de esa pregunta y respondió lo siguiente con un tono algo tajante.

“Te refieres a ese photoshop… Escuchen, gente. En este punto, estoy harto. Lo averiguaremos cuando la película llegue. Y vamos a estar muy decepcionados… muy contentos o también alguien dirá ‘Te lo dije muchas veces’ mientras que otro mencionará ‘No, yo te lo dije’. Ya lo averiguaremos. Lo siento de antemano”. Andrew Garfield

Por los momentos Andrew Garfield quiere olvidar definitivamente que su ciclo como Spider-Man tristemente ya llegó a su fin y ahora se enfrascará en otras producciones para brindar otra faceta desconocida en su carrera. El actor causó sensación por su papel protagónico en la cinta de Netflix ‘Tick, Tick… Boom!‘, una película que recibió muy buenos números en taquilla en apenas una semana de haberse estrenado en el servicio streaming.

Sigue leyendo: